Клещ летит на квадрокоптере: в России запустили уникальную программу борьбы с вредителями сельхозкультур

Первые энтомофаги поднялись на квадрокоптеры над яблоневыми садами. Фото предоставлено компанией Био Технология.

Сейчас, когда в отношении России Западом введен ряд санкций, перед сельхозпроизводителям встал вопрос – как сохранить и защитить урожай. Ведь многие использовали для обработки полей инсектициды и пестициды иностранных производителей. В эту горячую для аграриев пору, когда по всей стране идет посевная, на помощь сельхозпроизводителям готовы прийти… жуки!

ДОЛОЙ ВРЕДНЫЕ ХИМИКАТЫ

Компания «Био Технология» нашла замену вредным химическим препаратам. Предприятие производит энтомофагов в России. Это полезные насекомые, которые уменьшают численность вредителей. То есть за счет жуков - спасти и сохранить урожай. Как работают эти маленькие супергерои? Очень просто: достаточно запустить их в сад, на поля или в огород и они начинают трудиться – уничтожать вредителей.

- Мы начали производить первых энтомофагов еще в 2006 году, - рассказывает главный технолог компании «Био Технология» Сергей Тертычный. - За 15 лет производства наш ассортимент заметно вырос и неуклонно пополняется. Сейчас каждый год на наших биофабриках появляется 2-3 новых вида.

Фото предоставлено компанией Био Технология.

Многие известные фирмы, например «РОСТ», «Горкунов», «Экокультура», «Зеленая линия» уже давно пользуются энтомофагами «Био Технологии». За годы работы компания зарекомендовала себя надежным партнером и поставщиком в сфере биологической защиты растений. Причем не только в России, но и в странах СНГ. Так, например, компания поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан и ряд других стран. А девиз «Био Технологии» - быть лучше и улучшать мир вокруг себя! И с этим правилом компания успешно справляется, полностью заменив токсичные химические средства защиты на экологичные.

- Полезных насекомых можно применять практически на любых культурах, - поясняет главный технолог компании «Био Технология» Сергей Тертычный. – Они «работают» в теплицах: на огурцах, томатах, баклажанах, в саду: на розах, ягодах, фруктовых деревьях, винограде. Активно помогают энтомофаги и в полях – спасают кукурузу, подсолнечник, сою, нут и другие культуры. Знаете, многие считают, что использование насекомых в борьбе с вредителями - это очень дорого. На самом деле это не так. Применение энтомофагов выходит не дороже традиционных химических методов, а напротив, с годами становиться даже дешевле.

Фото предоставлено компанией Био Технология.

Кстати, год назад «Био Технология» запустила цифровую платформу для мониторинга тепличных культур, а недавно внедрила очередную инновацию – применение хищных клещей в садах с помощью квадрокоптеров на площадях более 500 га.

- Не переживайте, наши клещи совершенно не опасны для человека и животных. Мы выращиваем насекомых в своих лабораториях совместно с учеными, - говорит Сергей Тертычный. – И эти клещи - полезные. Они спасают сады от вредителей. Ранее этих полезных насекомых приходилось разносить вручную, но теперь нам доступны современные средства механизации. Это позволяет эффективно применять энтомофагов в самых крупных садах и виноградниках вне зависимости от площадей.

Фото предоставлено компанией Био Технология.

Первые энтомофаги поднялись на квадрокоптеры над яблоневыми садами в одном из регионов России. А уже потом они стали «летать» над полями с кукурузой и подсолнечником.

- Для каждого участка и продукта используются разные полезные насекомые. Ведь каждое растение по-своему специфично, - объясняет Сергей Тертычный. - Для производства биоагентов мы используем новое оборудование и новейшие методики. Наши технологии постоянно совершенствуются. С каждым годом мы повышаем качество энтомофагов – они лучше приживаются на культурах. А для того, чтобы наша защита была более эффективной, мы разработали обучающую программу для сотрудников комбинатов и делимся накопленными знаниями. На регулярной основе проводим выездные семинары и интернет-вебинары.

Фото предоставлено компанией Био Технология.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 лет на рынке биологической защиты растений работает компания «Био Технология».

В 7 стран на постоянной основе компания поставляет свою продукцию.

992 га земли находится у компании, на которой «Био Технология» выращивают различные культуры и испытывает энтомофагов.

16 триллионов энтомофагов и 13 биоагентов производит компания в год.

Все об энтомофагах можно узнать на сайте компании.