Без воды два дня. Мэр Сочи пообещал устроить разбор полетов за отсутствие водоснабжения в Адлерском и Хостинском районах

В микрорайонах увеличится количество автоцистерн. Фото: Архив "КП"

В Адлерском и Хостинском районах Сочи уже вторые сутки перебои с водоснабжением. Это связано с крупными прорывами на улице Белых Акаций. Работы по ликвидации утечки потребовали остановки насосных станций.

- Понимаю и принимаю всех тех, кто возмущен ситуацией. Держу ситуацию на контроле. Работы по устранению не прекращаются все это время, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - В данный момент вода поступает жителям Адлера, Кудепсты, на большую территорию Мацесты, Бытхи и Хосты.

В другие дома вода не поступает из-за слабого давления. На данный момент идет наполнение систем водоснабжения. Окончательно стабилизировать давление в системе специалисты обещают в течение дня.

“КП”-Кубань” выяснила, в каких районах и в какое время появится вода.

-Улицы Шоссейная, Ручей Видный в поселке Хоста. Ориентировочно восстановление в 14.00;

-Улица Профсоюзная в микрорайоне Мацеста. Примерное время восстановление в 14.00;

-Село Раздольное. Примерное время восстановления водоснабжения с 16.00 часов 18.00 часов;

-В домах микрорайона Светлана вода должна поступить с 16.00 до 18.00 часов;

-Улицы Лысая гора и Пятигорская (частично) ориентировочно в 14.00 часов;

- Микрорайон Бытха частично с водой с 5 утра. В течение дня возможны перебои вплоть до полного отсутствия.

По словам мэра Сочи, в микрорайонах увеличат количество автоцистерн для подвоза воды. Об этом ранее просили местные жители. Стоит отметить, что с момента аварии был собран городской оперштаб. Также Алексей Копайгородский заявил, что после нормализации водоснабжения будет проведен “разбор полетов”.