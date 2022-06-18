Дерзкое ограбление банка вооруженным мужчиной в мотошлеме под Краснодаром попало на видео

Грабитель скрыл лицо за мотошлемом. Фото: скриншот видео

Дерзкое ограбление банка вооруженным мужчиной в мотошлеме попало на видео. На кадрах - сюжет, достойный гангстерских фильмов. Мужчина заходит в отделение и сразу направляется к кассе. В его руках предмет, похожий на пистолет. Налетчик требует открыть ему дверь и заходит за стойку. Там он получает деньги, а потом быстро выходит из помещения с добычей в руках. Вся эта сцена происходит около 17 часов 17 июня в станице Старокорсунской под Краснодаром. Чтобы забрать купюры, мужчине понадобилось чуть более минуты.

- Он забрал все наличные средства, что были в этом отделении. Это около 1 млн 300 тысяч рублей, - рассказал "КП"-Кубань" официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Сейчас его ищут полицейские.

Известно, что бесстрашный грабитель после совершения налета на банк, сел на мопед и уехал в неизвестном направлении. В Краснодарском крае ввели план "Перехват", чтобы задержать преступника. Его поиски продолжаются до сих пор.