«За мирное небо и море»: дайверы установили на дне Черного моря знак Z в Анапе

Дайверы и обычные туристы спустились на дно Черного моря в районе Большого Утриша. Фото: Эрнст Антонов

В Анапе прошла акция в поддержку спецоперации на Украине. Дайверы и обычные туристы спустились на дно Черного моря в районе Большого Утриша. Но любители дайвинга решили погрузиться не просто ради развлечения.

Эрнсту Антонову, члену Краснодарского регионального отделения Российского географического общества из Усть-Лабинска, пришла идея установить знак Z - символ в поддержку спецоперации РФ на Украине - на дне Черного моря на экспонате подводного музея в Черном море на Утрише.

Знак установили на экспонате подводного музея. Фото: Эрнст Антонов

- Мы регулярно проводим памятные акции, которые помогают развивать в Краснодарском крае патриотический туризм. В этот раз сварили большой знак в форме буквы Z, ставшей символом народного единства, и установили его на один из экспонатов подводного музея на Утрише, - рассказал "КП"-Кубань" Эрнст Антонов.

Знак Z погрузили на глубину 8,5 метра. Это доступная глубина для пробных погружений с аквалангом. По словам Эрнста Антонова, символику смогут увидеть даже начинающие дайверы, даже дети. Кстати, ровно в одной морской миле (1,85 км - от Авт.) от символики располагается затонувшая баржа времен Великой Отечественной войны. В подводном музее также находятся старинные якоря и статуи древнегреческого морского бога Посейдона.

Знак Z погрузили на глубину 8,5 метров. Фото: Эрнст Антонов

-Подводный музей никак не вредит экологии моря, - подчеркивает Эрнст Антонов. - Экспонаты где-то обросли водорослями, появились рыбы. Здесь образовался собственный микромир.

Но во время погружения знака Z на дно Черного моря возникли некоторые сложности. Несмотря на хорошую погоду, в день установки символики дайверам не повезло. Было холодное течение. Из-за этого температура воды на глубине 8 метров составляла всего лишь 12-14 градусов. К тому же была плохая видимость (1,5 метра).

Первыми знак Z увидели две туристки. Эмилия Дулина из Краснодарского края и Анна Нитягова из Брянска не побоялись спуститься на дно холодного моря. Девушки интересуются историей России. Кроме того, они принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР.

Первыми знак Z увидели две туристки. Фото: Эрнст Антонов

- Мы за мирное небо и море! - заявили туристки после погружения.

Стоит отметить, что в установке знака Z на дно Черного моря помогали центр подводного плавания “Утриш”, Краснодарского региональное отделение РГО, а также Отделения Морского собрания России.

Напомним, буква Z стала неофициальным символом поддержки военной спецоперации на Донбассе. Жители России размещают знаки на автомобилях, общественном транспорте, окнах своих домов и даже в офисах.

А ровно месяц назад краснодарцы увидели на небе “знак свыше”. Облака разошлись в форме буквы Z, подсвечиваемой луной.