11 человек пострадали в аварии с экскурсионным автобусом и 4 легковушками на Кубани

Автобус врезался в дерево.

Поездка выходного дня для туристической группы из Кубанского государственного университета закончилась травмами и больницей. У автобуса, на котором ехали пассажиры, отказали тормоза, и он врезался в дерево. При этом транспортное средство успело задеть 4 припаркованных у обочины автомобиля. ДТП произошло в поселке Мезгой.

Пострадали 11 человек.

- В результате ДТП из 22 пассажиров автобуса пострадали 11. Они получили повреждения различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Известно, что у него был путевой лист. Прокуратура Апшеронского района проводит проверку.

- Будет дана оценка деятельности организации, которая выпустила транспортное средство в рейс, - отметили в ведомстве.

Автобус столкнулся с 4 машинами.

Отдельную проверку инициировали в следственном комитете Краснодарского края.