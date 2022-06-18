Стала известна дата похорон пятилетнего мальчика, убитого отчимом в Краснодаре

Погибшего мальчика похоронят в Краснодаре.

Гибель пятилетнего мальчика повергла в шок весь Краснодар. Сначала Андрюшу Лукьяненко искали всем городом, потом были в ужасе от новости, которая пришла во время поисковой операции 10 июня. Как оказалось, сотни людей зря прочесывали берега Кубани и лес рядом. Малыша за два дня до этого убил отчим. По версии следствия, мужчина поссорился с мальчиком, ударил его по голове. Это было уже поздним вечером. После конфликта все разошлись спать, а наутро малыша обнаружили бездыханным.

Тогда отчим решил избавиться от тела и закопал его на Гидрострое. Чтобы скрыть преступление, вся семья отправилась на пикник – отчим, беременная мать, ее старшая дочь Света от первого брака и 1,5-годовалая малышка. Там они инициировали пропажу пятилетнего сына, который был мертв. А полиции мать сообщила, что Андрюша пошел кормить котенка, а потом бесследно исчез.

Вскоре мужчину задержали, он во всем признался, указал место, где зарыл тело пасынка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он в тот день выходил с огромной сумкой из подъезда. Следователи уверяют, что там находился пятилетний Андрюша.

- По указанию руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Мать погибшего ребенка остается на свободе. Она на восьмом месяце беременности, на руках у нее 11-летняя и 1,5-годовалая дочери. Старшую Свету и Андрюшу она взяла к себе только год назад. Их с рождения воспитывала бабушка с дедом. Но потом суд решил, что детям будет лучше с матерью, ведь она не представляет для них угрозы. Сама 31-летняя Алена не признает вины мужа и говорит, что на него оказывается давление.

- Сергей ни в чем не виноват, - говорила женщина корреспонденту «КП»-Кубань».

Пока следователи продолжают устанавливать все нюансы громкого дела, родственники готовятся к похоронам погибшего мальчика.

- Андрюшу похоронят во вторник, 21 июня, в Краснодаре, - сообщила «КП»-Кубань» бабушка ребенка Анжела Любимова.