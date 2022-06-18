Курорты Краснодарского края ломятся от наплыва туристов

Туристы на пляже в Анапе. Фото: https://t.me/makovozovy

Летний сезон на курортах Краснодарского края начался с наплыва туристов. Еще только середина июня, а на пляжах яблоку негде упасть. Хорошие места под солнцем нужно занимать с самого утра, иначе придется останавливаться в самой гуще людей.

Море в Анапе позеленело от водорослей. Фото: https://t.me/makovozovy

В Анапе на центральном пляже – настоящий аншлаг. На курорте в субботний день было + 33 градуса, и все кинулись в поисках прохлады на морской берег. Туристов не останавливает цветение водорослей. Приехали, значит, надо отдохнуть по полной, накупаться в море и вдоволь позагорать.

В Сочи на элитном пляже «Ривьера» тоже не протолкнуться. Здесь можно отдыхать бесплатно, но отдыхающие в основном берут напрокат шезлонги и зонтики для комфортного отдыха. Аренда шезлонга на целый день обойдется в 350 рублей. Зонтика – в 400. Но если брать все вместе, то выходит дешевле – всего 600 рублей. Чтобы провести целый день в бунгало, нужно будет заплатить 3 500 рублей. После 17 часов цены значительно снижаются.

Туристы не обходят своим вниманием Геленджик. Хоть добраться до него в этом году можно только автомобильным транспортом, отдыхающих на курорте хватает. Днем главный центр притяжения – пляжи. В Голубой бухте в окружении скал люди приятно проводят время. Морская вода, кстати, здесь очень чистая и прогревается быстрее.