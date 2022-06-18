Появилось видео с судном, которое терпит бедствие у Туапсе

На судне находится 28 человек. Фото: скриншот видео

У берегов Туапсе терпит бедствие судно Lider Bulut. Оно шло из Турции под флагом Камеруна. Паром накренился в районе 418-й якорной стоянки. На нем находится около 28 человек. Члены экипажа готовят к эвакуации. Никто не пострадал.

Причин сильного крена судна может быть несколько. Это и нарушение балластной системы, и пробоина. Но угрозы затопления нет.

На месте работают экстренные службы, ситуация находится под контролем.

- Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более 10 градусов. Сейчас экипажем проводятся работы по восстановлению балластной системы, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

После завершения работ судно сможет самостоятельно зайти в порт Туапсе.