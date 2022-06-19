Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 19 июня 2022 года

Туристы могут увидеть на глубине 8,5 метров букву Z.

Букву Z установили в Черном море вблизи Анапы на глубине 8,5 метра. Дайверы провели акцию в поддержку спецоперации в Донбассе. Они погрузили знак из нержавеющей стали на один из экспонатов подводного музея на Утрише. Здесь на глубине 8,5 метра лежит затонувшая баржа времен Великой Отечественной войны и другие артефакты.

- Мы регулярно проводим памятные акции, которые помогают развивать в Краснодарском крае патриотический туризм. В этот раз сварили большой знак в форме буквы Z, ставшей символом народного единства, и установили его в Черном море недалеко от Анапы, - рассказал «КП»-Кубань» член Краснодарского регионального отделения Российского географического общества из Усть-Лабинска Эрнст Антонов.

Первыми знак Z увидели две туристки. Эмилия Дулина из Краснодарского края и Анна Нитягова из Брянска спустились в аквалангах на дно моря. Девушки интересуются историей России. Они также принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР.

- Мы за мирное небо и море! - заявили туристки после погружения.

Теперь любой дайвер, погрузившись в море у берегов Большого Утриша, смогут рассмотреть символ военной операции в Донбассе.