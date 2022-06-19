Солнце - как в Африке. Туристов предупреждают о крайне высоком индексе ультрафиолетового излучения на Черном море

Солнце на курортах Краснодарского края будет опасным для здоровья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на побережье стоит чудная. Дожди обходят стороной курорты Краснодарского края, а солнце с каждым днем все сильнее прогревает море. Уже сейчас в Сочи и Адлере водные термометры показывают высокие отметки - 23 градуса. Заплывы стали комфортными, а потому и более длительными. Однако отдыхающих спешат предупредить о высокой солнечной активности. УФ-индекс местами достигнет наивысших значений. А это очень опасно для здоровья!

На большинстве курортов Краснодарского края - индекс ультрафиолетового излучения экстремальный. Там реально как в Африке!

- На данный момент воздух сухой, в нем нет ни пыли, ни влаги. И когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой, - рассказывает о том, почему такая высокая солнечная активность, Роман Вильфанд. - То есть ничего аномального в общем-то не происходит. Но важно следить за прогнозом.

По данным сервиса Яндекс.погода, в Анапе УФ-индекс будет на уровне 8. Это довольно высокий показатель. Необходима усиленная защита. Полуденные часы пережидайте внутри помещения. Вне помещения оставайтесь в тени. Обязательно носите одежду с длинными рукавами, шляпу, пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Еще опаснее солнце в Геленджике. Там индекс ультрафиолетового излучения достигнет 9. Выходить на солнце с 10:00 до 17:00 крайне опасно, прежде всего, для кожи.

«Африканское солнце» светит в Сочи, Адлере и Туапсе. Там в дневные часы индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасного «оранжевого» уровня - 10! Кстати, не пощадит солнце и тех, кто решит спрятаться в горах, - на Красной Поляне также ожидается высокий показатель УФ-индекса. Такое солнце может серьезно навредить. Потому на время пика лучше находиться в помещении, а на улице – только в тени.

К слову, на Азовском побережье ситуация не лучше. Те, кто отдыхают в Голубицкой и Кучугурах стоит быть тоже осторожными - там УФ-индекс достигнет восьмерки, в Ейске - семерки.