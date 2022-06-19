«Смельчак!»: 8-летний школьник из Краснодара огорошил ничьей знаменитого гроссмейстера Анатолия Карпова

Анатолий Карпов был удивлен мастерством ребят. Фото: Евгения ХИЛЬКО

С самого утра в детском шахматном клубе - море ребятни. Собрались школьники самых разных возрастов - здесь и юноши, и совсем мальцы.

- Метр с кепкой, а жару на шахматной доске даст! - говорят взрослые, смотря на 7-летнего мальчика.

Он, как и другие участники, приехал, чтобы поставить шах и мат знаменитому гроссмейстеру Анатолию Карпову. Чего говорить, имя шахматиста на слуху у каждого - о мастерстве многократного чемпиона мира знают даже дети. Встретиться в живую с легендой - большая честь. А уж сыграть с ним - мечта! И вот у 29 ребят она осуществилась.

Ставят маты с детского сада

Чтобы встретиться с детьми, Анатолия Карпова не смутил закрытый аэропорт Краснодара. Он прибыл на поезде ночным рейсом.

Анатолий Карпов прибыл в Краснодар, несмотря на то, что аэропорт закрыт. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Как только ограничения на проведения массовых мероприятий были сняты, мы позвали Анатолия Евгеньевича в гости. Он не стал нас долго томить, согласился. И мы сразу же занялись организацией, провели ряд отборочных игр и определили, кто в итоге сразится с гроссмейстером, - рассказывает президент Федерации шахмат Краснодарского края Дмитрий Надырханов.

Чего говорить, на площадке под открытым небом собрались только лучшие из лучших из Краснодара, Северского и Динского районов и даже Сочи. Те, кто уже не раз участвовал в турнирах и сумел завоевать награды на играх.

Савелий Морозов уже не первый год показывает отличные результаты на турнирах. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Например, 13-летний Савелий Морозов, который в 2017 году стал чемпионом Европы по быстрым шахматам среди мальчиков до 9 лет.

7-летний Александр Шепель буквально в феврале стал чемпионом Краснодарского края по шахматам среди мальчиков до 9 лет.

Один из самых юных участников - 7-летний Александр Шепель. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Есть за шахматными досками и девочки. Одна из звездочек - 6-летняя Вера Малинка, которая завоевала победу на муниципальном шахматном турнире еще, когда ходила в детский сад!

Вера Малинка свою первую награду взяла в детском саду. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Встретиться с Анатолием Карповым приехали и дети из Донбасса. 16 школьников, неравнодушных к шахматам, сейчас оздоравливаются в одной из здравниц Анапы. А в Краснодар прибыли всего на денек - встречу с таким человеком пропустить нельзя.

Мамы-папы на нервах

Девочки и мальчики пришли явно подготовленные. Кто-то был с тетрадками, куда ходы записывает, кто-то даже подобрал стратегию для встречи с именитым шахматистом. Но, естественно, встретив звезду такой величины многие позабыли о своих планах. Да и игра такая - каждый ход не предугадаешь!

- Желаю вам всем удачи сегодня! - напутствовал юных шахматистов 12-й чемпион мира.

Игра пошла.

Всего партии длились около трех часов. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Гроссмейстер подошел к столам с участниками. Карпов играл белыми. Пожимая руки соперников, он сделал свой первый ход. Особо оригинальничать не стал - на всех досках пешки «пошли» стандартно — е2-е4.

Тут же заскрипели ручки - ребятня стала фиксировать каждое движение на шахматном поле в своих листках.

В это время за их спинами главная группа поддержки - родители, отчаянно переживавшие за детей. Они, кажется, волнуются даже больше, чем сами ребята.

Любые подсказки, перешептывания и подмигивания запрещены. Но удержаться и не снять встречу своего чада с шахматной легендой мамы и папы не смогли.

- Я пришла поддержать своего 8-летнего сыночка Вову. Он привил всей семье любовь к шахматам. Произошло это, когда он ходил в детский сад. Приходит как-то вечером и говорит, что к ним приходил шахматист и устроил мастер-класс. Он так вдохновил детей, что мы тут же записали Вову в шахматный клуб, - рассказывает мама мальчика Яна Горбатовская. - Пришел он на занятия, когда ему было 5 лет. И почти сразу начал показывать результаты. Он стал ездить на соревнования, устраивает турниры и нам дома. Если мы выезжаем куда-то на природу, то непременно берем несколько комплектов шахмат - на всех!

Вова Горбатовский играет в шахматы три года, любовь к ним привил и семье. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стоит сказать, у Вовы к шахматам любовь большая. Причем на игру он смотрит взрослым взглядом.

- Это только кажется, что игра скучная, на самом деле - целая наука. Мозги разминает хорошо. Она заставляет логическое и пространственное мышление включать, учит решать задачи в уме и думать, какой лучше ход сделать, чтобы остаться в выигрыше, - говорит Вова Горбатовский, уткнувшись в шахматную доску после очередного хода Карпова.

«Давайте ничью!»

У некоторых столиков гроссмейстер очень долго обдумывал очередной ход, у других практически не останавливался. Очередной круг и... игру завершают несколько ребят. Многие теряли уверенность, потеряв большие фигуры.

- Да пара ходов еще максимум! Он без ферзя! - говорит одна из девочек, наблюдая за положением фигур на доске у своего соседа.

С Анатолием Карповым играли сразу две девочки. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Многие школьники и не рассчитывали обыграть Карпова (хотя в глубине души, конечно, грезили). Участники надеялись, что смогут продержаться, как можно дольше. Не вылететь в числе первых - уже достойный результат. Но нашелся тот, кто огорошил гроссмейстера!

- Давайте ничью! - протянув маленькую ручку, предложил Вова Горбатовский.

Вова с большим уважением отдал победу своему сопернику. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Не-ет, - улыбнувшись в ответ, сказал Анатолий Карпов, сделав очередной ход. Для именитого шахматиста это был явно вызов.

Как оказалось, у Вовы сложилась довольно непростая ситуация на доске. Простым языком, ему оставалось разве что обороняться. Но мальчишка оказался не промах - сдаваться сам не захотел, потому осмелился на ничью. В конечном счете, школьник все же признал поражение, но сделал это с удовольствием.

Вова к игре с Карповым готовился несколько недель и даже поразил его предложением о ничье. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Такому человеку и проиграть не жалко! - говорят участники.

Самым последним остался - 10-летний Владимир Лосев. Он пытался держаться до последнего, и своим упорством удивил Карпова.

Владимир Лосев сражался до победного, но все-таки уступил великому шахматисту. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В итоге гроссмейстер победил (!) 27 раз. Лишь с двумя участниками Анатолий все же согласился на ничью. Среди них был Амир Гаспарян, который в свои 9 лет сумел показать себя на шахматной доске и выйти из игры без поражения.

Амир Гаспарян (на фото слева) - один из тех участников, кто сумел Карпова вывести на ничью. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Сразу видно, что соперники достойные, они все занимаются в школе. Дебюты знают, партию поставить могут. Понимают, как фигуры могут взаимодействовать - это отличные знания на будущее. Да, мне предлагали ничью в этот раз. Я, конечно, соглашаюсь, но не сразу, - улыбается Анатолий Карпов. - Хочу заметить, что со всеми ребятами я играл в полную силу, слабину никому не давал. Так что все показали достойную игру!