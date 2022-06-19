Никто из членов экипажа не пострадал. Фото: кадр из видео.

Поступление воды в машинное отделение зафиксировано на сухогрузе, потерпевшем бедствие в Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщают в пресс-службе Росморречфлота. Напомним, ЧП случилось накануне вечером. Судно Lider Bulut шло из Турции под флагом Камеруна. У берегов Туапсе оно начало терпеть бедствие. Как сообщили в краевом ГУ МЧС, сухогруз сел на мель. Позднее выяснилось, что произошло нарушение в работе балластной системы. По словам спасателей, визуально наблюдалось наличие крена на правый борт более 10 градусов.

19 июня появилась новая информация. В машинном отделении зафиксировали поступление воды.

- Причины поступления воды уточняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Росморречфлота. - Получена заявка на проведение аварийно-спасательных работ. Для этого будут задействованы силы Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы".

Как уточняется, на данный момент в спасоперации участвует катер бонопастановщик "Валерий Барский". Он уже провел замеры глубин у борта аварийного судна. Это необходимо, чтобы определить, сможет ли подойти многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов".

- Сухогруз находится на грунте с прежним креном, - уточняют в пресс-службе Росморречфлота. - В районе аварийного сухогруза находятся катер бонопастановщик "Валерий Барский" и рейдовый водолазный катер "Водолаз - 31".

Кроме того, как сообщается, уже установлены боновые заслоны длиной 430 метров. Они нужны для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов. На данный момент утечка не наблюдается. Пострадавших среди членов экипажа нет.

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