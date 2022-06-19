Ждет эвакуации. Что сейчас происходит с сухогрузом из Турции, потерпевшим бедствие у берегов Туапсе

Совсем скоро к сухогрузу подплывут спасательные суда. Фото: Заурбий Хагуров/zaurbiikhagurov

Сухогруз из Турции, потерпевший бедствие у берегов Туапсе, сейчас находится в ожидании. Совсем скоро к судну придет помощь. По данным Росморречфлота, ориентировочно в 16:00 доставят дополнительную технику - к нему подплывет «Спасатель Демидов». После чего Lider Bulut начнут эвакуировать в порт Туапсе.

Один из очевидцев снял на видео, что сейчас происходит с сухогрузом. На кадрах видно, что судно находится в акватории моря достаточно далеко от берега.

На борту Lider Bulut - экипаж из 28 людей. Это граждане Турции и Грузии. Никто из них не пострадал. Но членам экипажа не удалось своими силами устранить поломку. Напомним, ЧП случилось из-за нарушения в работе балластной системы. Позднее стало известно, что в машинное отделение корабля поступила забортная вода.

Утечки нефтепродуктов в море не зафиксировано. Фото: Заурбий Хагуров/zaurbiikhagurov

На фото, снятых на месте кораблекрушения, также видно, что рядом с сухогрузом дежурят спасатели и водолазы.

- Сухогруз находится на грунте с прежним креном, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Росморречфлота. - В районе аварийного сухогруза находятся катер-бонопастановщик "Валерий Барский" и рейдовый водолазный катер "Водолаз - 31".

Никто из членов экипажа не пострадал. Фото: Заурбий Хагуров/zaurbiikhagurov

Информация об утечки нефтепродуктов не подтверждается. Однако специалисты продолжают следить за ситуацией.

Судно все еще находится на мели. Фото: Заурбий Хагуров/zaurbiikhagurov

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