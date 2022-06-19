Шоу воздушных змеев, ростовые куклы. Как туристы отпраздновали открытие курортного сезона в Темрюкском районе

С самого утра жителей и гостей станицы встречали ростовые куклы на ходулях и аниматоры

В Темрюкском районе 19 июня состоялось торжественное открытие нового курортного сезона. На протяжении дня в станице Тамань проводятся различные мероприятия.

Открытие пляжного сезона началось в Тамани в 9:30. С самого утра жителей и гостей станицы встречали ростовые куклы на ходулях и аниматоры. Маленькие посетители наблюдали шоу мыльных пузырей.

На протяжении дня в станице Тамань проводятся различные мероприятия. Фото: https://t.me/Nash_Raion

Позднее своим выступлением порадовали творческие коллективы. А небо над набережной рассекали яркие воздушные змеи. Инсталляцией цветных хвостатых фигур заинтересовались как дети, так и взрослые.

С открытием новой набережной и курортного сезона гостей мероприятия поздравил глава Таманского сельского поселения.

Небо над набережной рассекали яркие воздушные змеи. Фото: https://t.me/Nash_Raion

- Сегодня мы вместе с вами открываем новую страницу Тамани - обновленную набережную, которая победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Я от всей души поздравляю вас с этим знаковым событием, - отметил глава Таманского сельского поселения Максим Хорошилов. - Пусть преобразование набережной дарят всем яркие впечатления и отличное настроение.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», еще не поздно присоединится к празднику. На протяжении всего дня на набережной будут проводиться мастер-классы, шоу и активные игры.

Стоит сказать, что море уже готово к приему туристов. Вода на Азовском побережье прогрелась до комфортных отметок. При этом с каждым днем значения растут. На данный момент в Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 24,8 градуса. А вот в Голубицкой вода на градус прохладнее. Такая же ситуация и в Ейске.