Пилот мотодельтаплана не справился с управлением и разбился. Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Появилось видео последних секунд жизни мотодельтапланериста, разбившегося в Адыгее. Эти трагические кадры на свои мобильники неделю назад сняли туристы, отдыхавшие в республике. Они находились около Лагонаки. Там над ними начал кружить мотодельтаплан. Завороженные движениями мужчины, люди не смогли удержаться и включили камеру. Они следили за тем, как пилот рассекает воздух. Но уже через секунду человек теряет управление и падает...

Напомним, свой полет 60-летний мужчина из Ростовской области совершил в районе двух часов дня на территории дороги - станица Даховская - плато Лагонаки. Пролетая в районе Даховского сельского поселения, его летательный аппарат вышел из строя. Пилот не смог совладать с управлением. Мотодельтаплан в какой-то момент начал вращаться воздухе, а потом на большой скорости полетел вниз.

Падение было совершено с огромной высоты. Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», мужчина упал с высоты нескольких десятков метров. Травмы, которые получил пилот, оказались несовместимыми с жизнью пилота. Он погиб на месте происшествия.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью пилота. Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

- Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили «КП» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.