Бильярд с мэром и поздравление от Газманова. Как Герой России Павел Сюткин отметил вековой юбилей в Сочи

Герой России Павел Павлович Сюткин отметил вековой юбилей.
Фото: Олег УМАРОВ
19 июня для Сочи – день особенный. Юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Павел Павлович Сюткин. Дата невероятная – ему исполнилось 100 лет! В честь такой круглой даты почетному сочинцу устроили праздник, о котором можно только мечтать!
Все началось ранним утром. Первый сюрприз ветерана ждал у дома. Выглянув в окно, Павел Павлович тут же расплылся в улыбке. Во дворе собрались музыканты, которые устроили для юбиляра личный концерт.
Юбиляр смотрел на певцов и не мог оторвать взгляд. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
- Ну надо же! – неподдельно радовался герой России, глядя из квартиры на втором этаже. – Как дивно поют!
Личный концерт у дома ветерана.
Фото: Олег УМАРОВ
Юбиляр смотрел на певцов и не мог оторвать взгляд. Но все-таки пришлось. Павла Павловича попросили поднять глаза в небо. Ветеран стал присматриваться – как вдруг из облаков выплыл… белый аэростат. На нем были написаны поздравления для почетного юбиляра. И уже было видно – именинник едва сдерживает слезы. Чего говорить, это было трогательно.
Затем Павел Павлович спустился во двор. Ему не терпелось встретиться с ребятами, что выступали для него.
Над домом героя России кружил аэростат с поздравлением.
Фото: Олег УМАРОВ
- Спасибо, сочинцы, спасибо вам за теплый прием, что вы с таким сердцем, душой отмечаете мой юбилей, - не уставал благодарить Павел Павлович.
К слову, на одном из зданий в Сочи появился портрет ветерана. Его лицо навсегда увековечили для будущего поколения. Символично – напротив граффити в ряды юнармейцев вступили 20 сочинских новобранцев.
Напротив граффити ветерана в ряды юнармейцев вступили 20 сочинских новобранцев.
Фото: Олег УМАРОВ
А между поздравлениями юбиляр успел еще и сыграть в бильярд с мэром. Алексей Копайгородский также приехал поздравить дорого ветерана с днем рождения. А чтобы праздник точно запомнился, предложил взять в руки кий.
- Для меня лично, для всего нашего города это поистине легендарный человек! - признался глава Сочи Алексей Копайгородский. - Он олицетворяет собой целую эпоху, ознаменованную чередой важных исторических событий.
По словам мэра города, Павел Павлович служит стране с юности - без малого 90 лет! После окончания войны он не оставил армию, а продолжил служить в рядах вооруженных сил.
- Оптимизму и жизнелюбию юбиляра можно только позавидовать. Мы регулярно встречаемся на мероприятиях, обязательно навещаю его в праздники. Кстати, Павел Павлович отлично играет в бильярд! – не смог скрыть свое восхищение глава города.
Глава Сочи сыграл в бильярд с юбиляром. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Стоит сказать, поздравить Павла Сюткина сегодня хотел каждый. На автомобиле «Победа» ветерана привезли в Зимний театр, где собрался, казалось, весь город. Как только в зал вошел Герой России, все присутствовавшие встали и начали аплодировать. Овации не смолкали несколько минут – в этот момент понимаешь, как много человек сделал для земляков.
По городу юбиляра сегодня возил ретроавтомобиль.
Фото: Олег УМАРОВ
В Зимнем театре показали короткометражный фильм, посвященный юбиляру. Свои поздравления передал и президент России Владимир Путин.
- Уважаемый Павел Павлович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени. Поднимали страну из руин. Созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые свершения. За глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю вам здоровья и всего самого доброго, - передал свои поздравления в письме президент России Владимир Путин.
В Зимнем театре собрались сотни людей, чтобы поздравить Павла Павловича.
Фото: Олег УМАРОВ
- Вот главный человек, который заставляет нас двигаться и идти, и работать. Павел Павлович, спасибо вам огромное от всех нас за все то, что вы делаете на благо развития нашего города. Вы - патриот и тот человек, который заряжает энергией. Равняемся на вас, служим ради таких, как вы, и будем делать так, чтобы все наши дети, все наши юные сочинцы становились похожими на вас. С днем рождения! – еще раз поздравил со сцены мэр Сочи.
После официальной части Павла Павловича ждал еще один подарок. В Сочи приехали его любимые исполнители Олег Газманов и Александр Буйнов. Они спели свои хиты, которые так нравятся ветерану.
Для юбиляра со сцены пел Олег Газманов.
Фото: Олег УМАРОВ
А после выступления артистов в зал закатили фейерверк на колесах! Огромный именинный торт везли на тележке. На пироге было ровно сто свечей, каждую из которых юбиляр задул сам.
Павел Павлович задул все свечи на торте. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii