Бильярд с мэром и поздравление от Газманова. Как Герой России Павел Сюткин отметил вековой юбилей в Сочи

Герой России Павел Павлович Сюткин отметил вековой юбилей. Фото: Олег УМАРОВ

19 июня для Сочи – день особенный. Юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Павел Павлович Сюткин. Дата невероятная – ему исполнилось 100 лет! В честь такой круглой даты почетному сочинцу устроили праздник, о котором можно только мечтать!

Все началось ранним утром. Первый сюрприз ветерана ждал у дома. Выглянув в окно, Павел Павлович тут же расплылся в улыбке. Во дворе собрались музыканты, которые устроили для юбиляра личный концерт.

Юбиляр смотрел на певцов и не мог оторвать взгляд. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

- Ну надо же! – неподдельно радовался герой России, глядя из квартиры на втором этаже. – Как дивно поют!

Личный концерт у дома ветерана. Фото: Олег УМАРОВ

Юбиляр смотрел на певцов и не мог оторвать взгляд. Но все-таки пришлось. Павла Павловича попросили поднять глаза в небо. Ветеран стал присматриваться – как вдруг из облаков выплыл… белый аэростат. На нем были написаны поздравления для почетного юбиляра. И уже было видно – именинник едва сдерживает слезы. Чего говорить, это было трогательно.

Затем Павел Павлович спустился во двор. Ему не терпелось встретиться с ребятами, что выступали для него.

Над домом героя России кружил аэростат с поздравлением. Фото: Олег УМАРОВ

- Спасибо, сочинцы, спасибо вам за теплый прием, что вы с таким сердцем, душой отмечаете мой юбилей, - не уставал благодарить Павел Павлович.

К слову, на одном из зданий в Сочи появился портрет ветерана. Его лицо навсегда увековечили для будущего поколения. Символично – напротив граффити в ряды юнармейцев вступили 20 сочинских новобранцев.

Напротив граффити ветерана в ряды юнармейцев вступили 20 сочинских новобранцев. Фото: Олег УМАРОВ

А между поздравлениями юбиляр успел еще и сыграть в бильярд с мэром. Алексей Копайгородский также приехал поздравить дорого ветерана с днем рождения. А чтобы праздник точно запомнился, предложил взять в руки кий.

- Для меня лично, для всего нашего города это поистине легендарный человек! - признался глава Сочи Алексей Копайгородский. - Он олицетворяет собой целую эпоху, ознаменованную чередой важных исторических событий.

По словам мэра города, Павел Павлович служит стране с юности - без малого 90 лет! После окончания войны он не оставил армию, а продолжил служить в рядах вооруженных сил.

- Оптимизму и жизнелюбию юбиляра можно только позавидовать. Мы регулярно встречаемся на мероприятиях, обязательно навещаю его в праздники. Кстати, Павел Павлович отлично играет в бильярд! – не смог скрыть свое восхищение глава города.

Глава Сочи сыграл в бильярд с юбиляром. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Стоит сказать, поздравить Павла Сюткина сегодня хотел каждый. На автомобиле «Победа» ветерана привезли в Зимний театр, где собрался, казалось, весь город. Как только в зал вошел Герой России, все присутствовавшие встали и начали аплодировать. Овации не смолкали несколько минут – в этот момент понимаешь, как много человек сделал для земляков.

По городу юбиляра сегодня возил ретроавтомобиль. Фото: Олег УМАРОВ

В Зимнем театре показали короткометражный фильм, посвященный юбиляру. Свои поздравления передал и президент России Владимир Путин.

- Уважаемый Павел Павлович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени. Поднимали страну из руин. Созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые свершения. За глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю вам здоровья и всего самого доброго, - передал свои поздравления в письме президент России Владимир Путин.

В Зимнем театре собрались сотни людей, чтобы поздравить Павла Павловича. Фото: Олег УМАРОВ

- Вот главный человек, который заставляет нас двигаться и идти, и работать. Павел Павлович, спасибо вам огромное от всех нас за все то, что вы делаете на благо развития нашего города. Вы - патриот и тот человек, который заряжает энергией. Равняемся на вас, служим ради таких, как вы, и будем делать так, чтобы все наши дети, все наши юные сочинцы становились похожими на вас. С днем рождения! – еще раз поздравил со сцены мэр Сочи.

После официальной части Павла Павловича ждал еще один подарок. В Сочи приехали его любимые исполнители Олег Газманов и Александр Буйнов. Они спели свои хиты, которые так нравятся ветерану.

Для юбиляра со сцены пел Олег Газманов. Фото: Олег УМАРОВ

А после выступления артистов в зал закатили фейерверк на колесах! Огромный именинный торт везли на тележке. На пироге было ровно сто свечей, каждую из которых юбиляр задул сам.