Между Донецком и Кубанью запустили автобусы. Фото: пресс-служба минтранса ДНР

«КП» - Кубань» рассказывает последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 20 июня 2022 года.

Между Донецком и Кубанью запустили автобусы. Об этом сообщили в минтрансе ДНР.

- Открыт новый регулярный международный автобусный маршрут «Горловка (АС) (ДНР) – Краснодар (АВ Краснодар-1) (РФ), - говорится в официальном сообщении ведомства.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», перевозки пассажиров осуществляются ежедневно. Для этого на линию выпустили несколько автобусов.

Как уточняется, машины ездят по определенному графику, он уже известен. Из Горловки автобус стартует в 18:00, из Краснодара - в 19:32. По пути следования он делает несколько остановок в Енакиево, Харцызске, Шахтерске, Торезе, Мариновке и Куйбышево.

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