Бросают в море? Что сейчас происходит с канализацией в Сочи

Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Температура воды в Черном море у берегов Сочи превысила 21 градус. Показатели становятся все более комфортными для купания и волны манят окунуться. Хотя для заплыва важна не только температура. Осознанный турист задумывается ещё и о качестве воды. За эпидобстановкой на пляжах следит Роспотребнадзор – еженедельно санврачи берут пробы воды. Так положено не только потому, что на курорте предстоит перестроить канализационную систему, но и чтобы туристы не подхватили никакой заразы.

- Уже выполнено более тысячи лабораторных исследований морской воды. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам, - прокомментировала официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

А вот коммуникации Сочи еще предстоит отремонтировать капитально. Многие уже устарели, очистных сооружений на быстрорастущий город не хватает.

- Проблема, которую порождает резкое увеличение количество жителей, – это сбросы бытовых хозяйственных вод в реки и море. Коммунальное хозяйство не успевает перестраиваться. Нам недостает очистных сооружений, а коллекторы не всегда работают как надо, - пояснил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. – Поэтому курорты остро нуждаются в реконструкции коммуникаций.

Прошла только половина 2022 года, а в Сочи уже было несколько судов, где истцом выступил Роспотребнадзор. В феврале местный Водоканал обязали выплатить 2 млн 300 тысяч рублей за вред, причиненный Черному морю. А в апреле мэрия города получила штраф в 500 тысяч рублей за сброс ливневой канализации. На то, чтобы наладить очистку вод и обновить коммуникации, правительство уже выделило 35 миллиардов рублей.

- У нас запланированы программа комплексного развития, куда входит 27 мероприятий: водоснабжение, и водоотведение и программа по модернизации очистных сооружений. Мы планируем реконструировать все водопроводные и канализационные сети города. Мы полностью исключим попадание сточных вод в море, - заверил директор Департамента реализации проектов комплексного развития Сочи Константин Салиев.

Так, на курорте планируют обновить более 2 тысяч километров сетей. И это позволит полностью исключить попадание сточных вод в реки и море. В море будет сливаться только абсолютно чистая, даже по мировым стандартам, вода. А утечет она через глубоководный вывод более чем в одном километре от пляжа.