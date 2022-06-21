Полеты на воздушном шаре в Краснодарском крае: сколько стоят и какие виды открываются

Полет на воздушном шаре Фото: Анастасия БАРБАШ

Что делать тем, кто уже выходил в открытое море на яхте из Морпорта, многократно седлал банан и летал на параплане над морем? Конечно же, покорять небо!

Корреспондент «КП» побывала в этно-хуторе и воспарила на воздушном шаре в Сочи.

Полет на воздушном шаре Фото: Анастасия БАРБАШ

На машине из центра Сочи в парк развлечений дорога неблизкая, но живописная. После нескольких развязок за Дагомысом змейкой сворачиваем в лес. На протяжении получаса по тенистой дороге в две полосы можно не встретить ни один автомобиль. Поэтому открываем окно и слушаем птиц и ловим теплый ветер на своих ресницах.

Полет на воздушном шаре Фото: Анастасия БАРБАШ

Через 1,5 часа пути под табличкой-указателем начинается гравийная дорога, длиной в два километра. И вот мы у цели. Въезд на территорию стоит 500 рублей с человека, в билет входит парковка, чай с блинами в местной кафешке и осмотр территории. Примечательно, что чай как раз требует особого внимания, ведь этот чай вырастили прямо здесь на маленькой, но очень уютной плантации. Цены в кафе ресторанные, а еда вкусная, но без изысков, так что если есть желание сэкономить, можно взять с собой бутерброды и фрукты. А свободные деньги потратить на чай и купить пару пачек высокогорного с собой.

Рядом - чайные плантации Фото: Анастасия БАРБАШ

Приезжать сюда лучше всего к четырем вечера. Солнце в это время начинает отступать, в мягком свете можно провести фотосессию на фоне чайных плантаций, горных пейзажей и сочных полян. Покататься на зиплайне и отправить детей (если приехали с ними) попрыгать на батуты. Но самое интересное начинается после 18:00. Импровизированный зрительный зал на холме заполняется зеваками, а на сцену выносят «цветного кита» – воздушный шар. Купол раскладывают на фоне идеалистического пейзажа. Постепенно с помощью горелки его наполняют теплым воздухом. Сотрудники никуда не торопятся, медленно оживляют воздушное судно и ждут, когда перед закатом наступит час затишья в воздухе. Ветер стихает, а воздушный шар приобретает форму, к нему пристегивают корзину и он отправляется ввысь. Это не полет, а привязной подъем на высоту около 50 метров.

Корреспондент «КП» побывала в этно-хуторе и погуляла среди чайных плантаций Фото: Анастасия БАРБАШ

Стоит такое удовольствие от 1500 тысяч рублей – для детей. Взрослый билет для проезда на небо в обществе незнакомых людей обойдется в 2000, а если есть желание насладиться видами в одиночестве, то лучше приобрести индивидуальный подъем. Обойдется он в 10 тысяч рублей. Правда, уединиться в плетеной корзине все же не удастся, на борту путешественников сопровождает капитан. Он регулирует высоту с помощью горелки, которая поставляет жар из баллонов с пропаном. Сам подъем длится от 7 до 10 минут. Пейзаж, который открывается с высоты птичьего полета – воспоминание, которое останется с путешественником навсегда. Но есть шанс заполучить и вещественные доказательства: фотографии.

Корреспондент «КП» побывала в этно-хуторе и погуляла среди чайных плантаций Фото: Анастасия БАРБАШ

На земле фотограф сделает несколько портретов, за них на выходе придется заплатить ещё 500 рублей. Экономии ради, от платных фото можно отказаться и просто вручить свой мобильный одному из зрителей, чтобы поснимал с земли.

Есть и более дорогое развлечение: желающих насладиться свободным полетом ждут здесь на рассвете. 1,5 часа свободного полета на воздушном шаре составит 40 000 рублей.