Таинственное подземелье с туннелями нашли на Кубани

Фото: nvcpr.ru

Археологические экспедиции часто проходят в Крымском районе Кубани. Поисковые работы здесь ведутся в разных локациях, специалисты исследуют территории одну за другой. В июне в лесу поисковики наткнулись на неизвестное подземное сооружение, которое повергло их в шок.

- Поисковики Новороссийского центра обнаружили в Крымском районе таинственный проход. Специалисты расчистили его вглубь на пять метров, там оказалось подземелье, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в общественной организации поисковых работ.

Фото: nvcpr.ru

Археологи вызвали на помощь спасателей. Необходимо было проверить подземелье на наличие опасных газов. Только после того, как эксперты убедились в безопасности места, было принято решение копать дальше.

Фото: nvcpr.ru

- На протяжении 10 дней спасатели оставались на месте и обеспечивали поисковикам безопасность раскопок. Дело в том, что первый туннель длиной восемь метров, переходящий в комнату был расчищен быстро, а идущие дальше туннели засыпало грунтом. Понадобилось время, чтобы выяснить тайну подземелья, - отметили Поисковики Новороссийского центра.

Фото: nvcpr.ru

При раскопках археологи нашли десятки боеприпасов времен войны.

- По найденным внутри боеприпасам и другим предметам установлено, что объект использовался немецкими военнослужащими и входил в систему мощного оборонительного узла «высота 121.4» немецкой «Голубой линии», в боях за которую погибли 16 тысяч советских военнослужащих, - отметили специалисты.

Фото: nvcpr.ru

Когда археологи раскрыли тайну подземелья, попросили саперов немедленно взорвать его вместе с находками. Саперы Росгвардии заминировали туннели и уничтожили их.

Фото: nvcpr.ru

Фото: nvcpr.ru

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