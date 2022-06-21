Кубанская кухня, стритфуд и немного йоги

Гастрофестивали на Кубани открывают сезон событийного туризма. Фото: Архив "КП"

Тамань: наесться до отвала в казачьей хате

В музее под открытым небом «Атамань» (ст. Тамань, ул. Лебедева, 102, билет 550 рублей) 25 июня пройдет гастрокультурный фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля». Отведав кубанской кухни, вы убедитесь, что картошку луку товарищ, да еще какой. А еще увидите более 11 тысяч предметов казачьего быта и реконструкции обрядов, побываете на мастер-классе по рубке шашкой или изготовлению монет и ярмарке станичных мастеров.

Адлер: арт-терапия, музыка и ЗОЖ

На пляже «Сочифорния» (ул. Голубая, 16б, вход бесплатный, но по регистрации на сайте) 25-26 июня пройдет Sochi Spirit 2022 – ежегодный фестиваль йоги, арт-терапии, здорового образа жизни и телесных практик. В семи точках пляжа гостей события ждут 26 часов занятий духовно-оздоровительными практиками, йогой и арт-терапией, а также живая музыка, танцы, вкусная еда и маркет дизайнерской одежды, хэндмейда и экопродуктов.

Горный Сочи: танцы на высоте 330 метров над морем

Все лето в Skypark! (Сочи, с. Казачий брод, ул. Краснофлотская, билеты от 1500 рублей) под открытым небом на высоте 330 метров над уровнем моря будет идти фестиваль электронной музыки «Skypark! Live». 25 июня выступления афродуэта Buduchi, музыкантов Leveldva Betelgeize и Balda Vada поддержат лазерное шоу и световые проекции, которые превратят Ахштырское ущелье в театр света.

Большой Сочи: от уличной еды до высокой кухни

До конца сентября на площади Южного мола морпорта, на площади курорта «Роза Хутор» в горном кластере Сочи, на набережной ТРЦ «Мандарин» в Адлере и на площади Олимпийского парка будет идти музыкально-гастрономический фестиваль «Еда не дома». С 22 по 26 июня открытые площадки фестиваля будут работать в Адлере. Их гости смогут попробовать стритфуд и высокую кухню от лучших поваров, бесплатно побывать на мастер-классах и уличных концертах, спортивных и игровых зонах, занятиях утренней йогой.

БУДЬ В КУРСЕ

На Краснодарском ипподроме пройдут заезды под джаз

В прошлые выходные на ипподроме впервые прошли скачки в стиле ретро. А 25 июня в 11.00 всех желающих приглашают насладиться заездами в сопровождении джазменов.Также в этот день пройдет традиционный конкурс шляп, обязательного атрибута скачек. На ипподроме будет работать их выставка-продажа: дизайнер Майя Трофимова поможет подобрать шляпку каждой гостье.