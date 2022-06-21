Что грозит лидеру команды Сергея Галицкого за то, что он остался в России. Отвечаем

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

32-летний Мачея Рыбус – самый обсуждаемый игрок недели. Защитник сборной Польши перешел из столичного «Локомотива» в «Спартак». Обычный трансфер вызвал негодование на родине игрока.

Его уже отстранили от сборной Польши. Футболисту заявили, что он не поедет ни на сборы национальной команды в сентябре, ни на чемпионат мира в Катар в ноябре. Такое сообщение появилось на сайте федерации футбола страны.

Отметим, что Мачей Рыбус перешел в «Спартак» 11 июня. Он заявил, что подписал соглашение с большим клубом.

- Мне это удалось, я очень счастлив, моя семья счастлива, – заявил футболист в интервью пресс-службе красно-белых.

Слова Мачея вызвали споры на родине. Защищать игрока бросился агент.

Мариуш Пекарски заявил порталу Meczyki.pl, что «Рыбус оказался в сложной ситуации. У него русская жена и двое детей, он живет там уже 10 лет».

Весной федерация футбола Польши даже рекомендовала игрокам разорвать контракты с командами премьер-лиги. Позже организация опровергла информацию.

Но уже тогда Россию покинули несколько игроков. В том числе укатил из Краснодара Гжегож Крыховяк. Пресса даже обвинила поляка в отъезде других легионеров «быков». Якобы он собрал иностранцев и предложил заморозить контракты.

Такую опцию игрокам дала Международная федерация футбола. Она позволила зарубежным футболистам заморозить соглашение с командами из России до конца сезона.

Так Гжегож Крыховяк укатил в Грецию, где заключил контракт с АЕК. Он действовал три месяца. Выкупать футболиста команда не стала. Поэтому полузащитник заявил о возвращении в Россию.

- У него действующий контракт, клуб должен выполнять свои обязательства, – подчеркнул менеджер «быков» Арам Фундукян в одном из интервью.

Пока Гжегож Крыховяк находится в отпуске. Он получил дополнительные выходные из-за выступлений за сборную Польши. Вместе с национальной командой он играл в Лиге наций.

Неизвестно, когда Гжегож вернется в Россию. Также непонятно, закроют ли Крыховяку дорогу в национальную команду. Накануне федерация футбола Польши заявила, что не готова комментировать эту тему.