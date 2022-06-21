Дожди с грозами и градом с 22 по 24 июня накроют Сочи

Жителей и гостей Сочи предупредили о дождях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи непогода разыграется не на шутку. На курорте с 22 по 24 июня объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в ближайшие дни город накроют обильные дожди с грозами. Вместе с ливнями не исключают и град. А порывы шквалистого ветра будут достигать 20-22 метров в секунду.

К слову, вместе с дождями жителей и гостей города предупреждают и о смерчах. Воронки могут сформироваться на участке Магри - Веселое. Штормовое предупреждение здесь начнет действовать 23 июня и продлится до 26 июня.

В ведомстве напомнили, что из-за ливней возможен уровень подъема воды в реках. Не исключен и сход селей. А в случае ЧС жителей и гостей просят немедленно обращаться в экстренные службы.

Напомним, 21 июня осадки не обойдут стороной и Кубань. Накануне жителей Краснодарского края и Адыгеи предупредили о граде и небольших дождях.

Несмотря на ухудшение погоды, в регионе с 21 по 22 июня сохраняется высокий уровень пожароопасности. Сейчас на Кубани она достигает 5-го класса