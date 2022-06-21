В отношении федерального экс-судьи Адыгеи возбудили уголовное дело за взятку

Адыгейский экс-судья подозревается в получении взятки

Глава Следкома России Александр Бастрыкин после согласия Высшей коллегии судей возбудил уголовное дело против федерального судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова. Он подозревается в получении взятки.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Адыгее.

История берет свое начало с осени 2021 года. Тогда появилась информация о задержании федерального судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова. Его заподозрили в превышении своих полномочий. 11 ноября 2021 года его поймали с поличным в момент получения взятки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», к судье «обратились за помощью». За проделанную работу в знак благодарности за содействие передали гонорар. По данным следствия, полученная сумма составила 50 тысяч рублей.

- Служителю правосудию органы собирались предъявить обвинение за получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР.

Из-за особого статуса Павла Агафонова дело не имело развития. Однако сразу после случившегося он потерял свои полномочия. Агафонова сняли с поста "вершителя судеб".

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