Пляжная вечеринка и концерт Хабиба: День молодежи в Сочи отметят с размахом

Фото: sochi.ru

27 июня по всей стране отмечается День молодежи. В Сочи праздновать с размахом начнут уже с 26 числа. Именно в этот день на курорте пройдут торжественные, спортивные и культурные мероприятия.

– Молодежь города Сочи давно ждала такого грандиозного праздника. Основные мероприятия пройдут в Центральном районе города, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

В 9 утра на набережной «Маяк» пройдет массовая спортивная зарядка. Ее проведут ведущие тренеры фитнес-клубов города.

Фото: sochi.ru

В парке «Ривьера» состоится фестиваль военно-патриотических клубов. С 10 часов здесь развернут выставку оружия. Кроме того, в парке пройдут показательные выступления от мастеров армейского рукопашного боя и интерактивы на патриотическую тему.

Фестиваль молодых семей организуют в 15 часов на площади перед Городским Собранием Сочи. Здесь же молодежные клубы курорта представят свои презентации.

Фото: sochi.ru

Основным торжественным событием для молодежи города Сочи станет вечерняя программа на площади Южного мола.

- В 17:30 начнется пляжная вечеринка. На площади Южного мола состоится и фестиваль красок – на небе ими будет изображен государственный флаг Российской Федерации, - отметили в администрации.

Фото: sochi.ru

На сцене выступит любимчик молодежи, автор и исполнитель нашумевшего хита «Ягода Малинка» Хабиб. После его концерта состоится дискотека от трио диджеев Сванки Тюнс, которые входят в мировой топ-100.

КОНКРЕТНО ПО РАЙОНАМ

В Адлерском районе для молодежного актива состоится выездная экскурсия «Экологический калейдоскоп». В 9 утра в скейт-парке возле сквера Бестужева-Марлинского пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Контест». Вечерний концерт начнется в 17 часов.

В Хостинском районе утро 26 июня начнется экологической акции. Волонтеры высадят дерево в сквере «Фестивальный», который был открыт в честь проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Концерт и молодежный фестиваль начнутся в 17 часов на площади перед кинотеатром «Луч».

В Лазаревском районе молодежь отправится на туристический слет на реке Восточный Дагомыс у водопада Самшитовый. В 10.00 на площади перед Центром национальных культур проведут экологический квест «Разделяй с нами». А в 13 часов на улице Малышева торжественно заложат аллею Славы молодежи. Концерт и чествование молодежи начнутся в 17:00 и завершатся дискотекой.