Опрокинут ушат воды. На Краснодарский край надвигается ураган с ливнями

Спасатели предупреждают жителей Кубани о надвигающейся непогоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юг страны надвигается суровый циклон, который поставит лето на паузу. По прогнозам, в регион придут тропические ливни, которые собьют зной.

Пока Краснодарский край остается под защитой антициклона. Его стараниями дневные отметки зашкаливают за 35 градусов, с самого утра - духота. Но уже в ближайшие часы в корне изменится. Синоптики и спасатели даже опубликовали штормовые предупреждения по непогоде.

- С 21 по 24 июня в крае ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 метров в секунду, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, уровень воды может резко подняться. Неблагоприятных отметок могут достичь реки в Апшеронском, Белореченском, Мостовском, Лабинском, Курганинском районах, а также Абинского, Крымского, Северского районов и Горячего Ключа. В список, где реки могут взбунтоваться, попало и Черноморское побережье.

- При этом на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, - добавляют в краевом гидрометцентре.

Как только на Кубань пробьются тучи, жара спадет.

- Температура в Причерноморье понизится до +20-25 градусов, - говорят «КП» - Кубань» в центре погоды "Фобос". - Так, сейчас в Краснодаре +33 градуса. Что более чем на 7° выше нормы. Но уже со среды, 22 июня, начнутся грозовые дожди, и воздух станет остывать. В выходные в городе всего +23°, это уже почти на 4° прохладнее обычного.