За сколько «Родину» продал?

Копанская забурлила перед очередным собранием пайщиков Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Каждые пять лет между арендаторами посевных площадей разворачивается настоящая предвыборная борьба за голоса пайщиков - с «черным пиаром» и «печенками».

В станице Копанской Ейского района с почти четырехтысячным населением каждый десятый – владелец земельного пая. До недавнего времени все их доли на общем плодородном поле возделывало местное градообразующее предприятие – ОАО «Родина» (входит в ГК «Концерн «Покровский»). За пользование землей пайщикам платили либо деньгами, либо натурпродуктом – зерном, сахаром, маслом. Этой обоюдовыгодной схеме много лет, и до нынешнего лета она всех устраивала. Аграрии исправно пахали и сеяли, а станичники ежегодно получали свою долю урожая. В 2022 году эта стабильность пошатнулась.

Выборные технологии в станице

В Копанской начались волнения, когда в начале года, перед очередным собранием пайщиков, на горизонте появился новый кандидат в арендаторы – ООО «АФ «Волготрансгаз – Ейск».

Глава "Родины" сеял и пахал, не успел похвалиться добрыми делами в станице Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Мы платим аренду пятью тоннами зерна, они пообещали платить по шесть. Начались хождения по дворам, раздача «печенек» активистам, полился поток негативной информации на нас, в том числе в местных СМИ и социальных сетях, - рассказывает управляющий предприятием Алексей Кузнецов.

В предвыборную гонку вмешался и глава сельского поселения, забыв о беспристрастности.

- Есть уже реальные дела руками новых потенциальных арендаторов. Вон, например, они памятник Ленину в парке плиткой обложили, - показывает «Комсомолке» глава Копанского сельского поселения Иван Диденко.

В предвыборную гонку вмешался и глава сельского поселения Иван Диденко Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Розарий вокруг памятника – уже заслуга «Родины», как и многое другое вокруг. В прошлом году хозяйство оказало финансовую помощь в ремонте школы №8, детского сада «Колосок», здания администрации Копанского сельского поселения. На постоянной основе выделяет технику и рабочих для проведения текущих работ — расчистки улиц станицы от снега, доставки грузов и строительных материалов, уборки мусора и несанкционированных свалок. Но об этом глава Диденко решил журналистам не рассказывать.

Новые кандидаты в арендаторы первым делом обложили плиткой памятник Ленину Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Нам что устроить марафон: сколько для родной станицы и ее жителей сделано? Посчитать все лавки в парке, все парты в школах и кровати в поликлинике? А когда пахать и сеять? – возмущается в ответ директор Кузнецов.

Поле в лоскуты

ОАО «Родина» - не только единственное градообразующее предприятие Копанского сельского поселения, где она обеспечивает работой почти 400 человек, но и один из лидеров в отрасли животноводства и растениеводства Ейского района. Хозяйство обрабатывает более 18 тыс. гектаров земли, где выращивает основные сельскохозяйственные культуры — пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, содержит поголовье крупного рогатого скота – 3.9 тыс. голов. И является крупным источником пополнения казны региона: налоговые отчисления за 2021 год в бюджеты всех уровней составили 67,2 млн рублей.

Пока глава хозяйства, которое с 1960-х годов владеет крупнейшим в районе земельным массивом, поднимал урожайность, конкуренты завоевывали голоса избирателей.

- Они обещают людям золотые горы, зачастую пользуются юридической неграмотностью пайщиков, многие из которых пожилые люди. Задача – забрать землю у «Родины». А как на ней потом зарабатывать, чтобы платить такую высокую аренду, никто не объясняет. И чем чреват для пайщика выдел своего участка из общего земельного массива – тем более, - говорит Алексей Кузнецов.

"Родина" - градообразующее хозяйство Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В результате страдают сами люди, считает управляющий ОАО «Родина».

- Если поле превращается в лоскутное одеяло – тут твое, а здесь чужое, как обеспечить на нем соблюдение севооборота и выполнение всех необходимых агротехнологий – своевременной обработки посевов, повышения плодородия почвы? В итоге снижаются урожаи. Мы знаем, сколько раз и какую культуру сеяли в этом месте, какую будем сеять через год и через пять лет. Если новые арендаторы решат посеять на этой земле подсолнух, то он высосет все соки из земли. И если пайщики через пять лет решат вернуться к нам – их земля будет непригодной для интенсивного растениеводства.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Массив разделен

- Выдел участков в натуре означает закрепление границ индивидуальных участков на местности. Исходя из нашего опыта, а земельный банк концерна «Покровский» превышает 242 тыс. га, наши земли расположены в 17 районах Краснодарского края, подобное закрепление влечет чересполосицу и создает крайнее неудобство, а зачастую и невозможность использования участков и подъезда к ним для любого из выбранных арендаторов. С учетом экономической целесообразности сельхозпроизводителям выгодно принимать в обработку крупные массивы земли. И даже если массив разделен на отдельные участки, является крайне предпочтительным, если они будут смежными. Только в этом случае будет рентабельным создание необходимой для обработки земли инфраструктуры: приобретение и хранение техники, ГСМ, СЗР, минеральных удобрений, содержание парка техники и т.д, - говорит юрист ГК «Концерн «Покровский» Ирина Бережная.

Земля дороже денег

ОАО «Родина», по сути, один из немногих примеров на Кубани, когда крупный советский колхоз смог сохранить свои земли в одном большом массиве. Это позволяет хозяйству грамотно управлять агробизнесом и ежегодно добиваться высокой урожайности и максимальной прибыли с одного гектара. Во многих районах региона процесс выдела долей уже запущен и арендаторы, как и пайщики, смогли на своем опыте оценить эффективность такой «дележки».

Плодородные поля надо беречь

В общем земельном массиве, из которого конкуренты стремятся выделить участки, ОАО «Родина» принадлежит на правах собственности 80% - более 8 тыс. га, причем ее доли, как и у других землевладельцев, не закреплены на местности. Пайщики сдают в аренду 2,5 тыс. га. Поэтому хозяйство, как крупнейший из собственников общего земельного массива, обрабатывает - и гарантированно будет обрабатывать - его максимально бережно, щадяще, с учетом всех требований севооборота и Земельного кодекса РФ. Причина очевидна: обрабатывая участок, в большей части принадлежащий самому предприятию, «Родина» не может допустить рисков, связанных с его ненадлежащим использованием.

- У других арендаторов такой твердой позиции в отношении сохранности плодородия земли нет и быть не может просто в силу малого объема обрабатываемой земли, - поясняет Алексей Кузнецов. – А ведь на плохой земле хороших урожаев не вырастить, это любой аграрий понимает. А если нет урожая, как платить аренду? Как обрабатывать эту землю, если к ней нет подъезда? Создавая на поле россыпь мелких участков, не смежных между собой и без взаимного доступа, мы своими руками сокращаем общий урожай, рвем и режем кубанскую землю на части в угоду сиюминутным интересам. На повышение плодородия почвы нужны десятилетия кропотливого труда. А для того, чтобы бездумно, но быстро собрать урожаи, оставив после себя истощенную землю, неспособную еще несколько лет после этого что-то взрастить, достаточно и одного срока аренды.

За местного ДК был полон Фото: Сергей НАДЕЖДИН

День выбора

Момент истины настал 14 июня. На очередное собрание пайщиков ОАО «Родина» пришло полстаницы. Такой активности может позавидовать любой избирательный участок в стране. За несколько минут станичный ДК заполнился людьми: сторонники остаться с «Родиной» полностью заняли правую половину актового зала, «перебежчики» - левую, их было немного.

- Ты зачем «Родину» продал? – спросил седовласый мужчина в клетчатой рубахе «избирателя» в соседнем ряду.

- Не продал. Я хочу перемен, - сказал, как отрезал, тот.

Бюллетени были заполнены заранее, оставалось только собрать их и посчитать. Но конкуренты «Родины» решили использовать возможность и еще раз выступить перед «электоратом».

- Если «Родина» будет платить вам больше, мы готовы предоставить еще более выгодные условия. За ценой не постоим, - сказал заместитель генерального директора ООО "Волготрансгаз - Ейск" Андрей Будков, которому принадлежит крупное агропредприятие в соседнем поселке - СХП «Советское». Их земли граничат с полями «Родины», однако отношения между хозяйствами складываются далеко не добрососедские.

Конкуренты "Родины" в лице Андрея Будкова выступили на собрании Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В этот раз «Родине» удалось сохранить большинство пайщиков, почти 70% их земель остались в аренде у хозяйства. Однако треть посевных площадей, а это более 800 га, могут перейти к конкурентам. Впереди долгий процесс выдела долей – из целого земельного массива оставшимся землевладельцам придется выделить участки по краям для тех, кто захотел перемен. И в следующие пять лет борьба за голоса пайщиков будет только усиливаться, уверены в хозяйстве. На кону – оставшиеся в аренде у «Родины» 1,7 тыс. га. А значит, Копанская по-прежнему будет бурлить – выборные технологии, направленные на народные волнения, в умелых руках работают эффективно. «Комсомолка» продолжит следить за ситуацией – журналисты в станице будут частыми гостями.

Обращение «Родины» к пайщикам

На протяжении многих лет ОАО «Родина» является честным и добросовестным арендатором земельных участков. Сейчас, в непростое время для всей нашей страны, и в особенности – для сельскохозяйственной отрасли, мы считаем недобросовестные методы конкурентной борьбы недопустимыми. Краснодарский край – житница России, вместе мы с вами обеспечиваем продовольственную безопасность страны и кормим людей. Призываем к тщательному анализу поступающей негативной информации, связанной с ОАО «Родина». Мы с огромным уважением относимся к нашим партнерам и гарантируем всем арендодателям честные и взаимовыгодные условия сотрудничества.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пайщикам нужно держаться вместе

- Эта ситуация, действительно, очень напоминает предвыборную пиар-кампанию. Когда, помните, еще с 1990-х голоса избирателей покупали, в том числе и за бутылку водки. Сложно человеку, неосведомленному во всех тонкостях земельных правоотношений, сделать верный выбор. Поэтому я бы посоветовал пайщикам держаться вместе, консолидировать свои цели, - считает адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.