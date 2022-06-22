«За 15 минут до официального начала»: как застава старшего лейтенанта из Энема отбивала натиск врага в годы войны

Памятник Александру Сивачеву в Энеме. Фото: Ангелина КАШТАНОВА.

В 1918 году в хуторе Энем родился будущий военный. Тогда он еще не знал, что за 15 минут до начала Великой Отечественной войны он вступит со своим отрядом в неравный бой. В бой до последнего патрона...

Александр Сивачев родился 2 мая 1918 года на хуторе Энем Краснодарского края в семье железнодорожника Николая Захаровича. Детей было 11, он был девятым по счету. Маленький Саша всегда помогал своей матери домохозяйке Фекле Логвиновне. В то время он учился в 4-летней энемской школе.

- Детство Саши протекало в семье, где нужда постоянно заставляла о себе чувствовать, – отмечено в записи энемского музея одной из его сестер в декабре 1968 года. - От того из-за нехватки рабочих рук и достатка он временно стал работать учетчиком в колхозе «Путь бедняка», а после секретарём комсомольской организации.

Сивачёв в шерстяном костюме. Фото из архива Энемского музея

В музее Энема отмечено одно теплое воспоминание о мужественном поступке Сивачёва: «Однажды, соревнуясь с товарищами в ходьбе на коньках, он далеко ушел в плавни. Переходя через железнодорожное полотно, он вдруг увидел лопнутый рельс. О случившимся он поспешил сообщить железнодорожной службе». Так маленький Саша предотвратил крушение поезда, за что получил ценный подарок – шерстяной костюм.

В 1938 году в числе особого отбора от правовой школы Ростова его отправили в военное училище. А после его окончания на заставу в пограничные войска НКВД БССР, где Александр Сивачёв стал командиром заставы в городе Гродно. Именно он со своими боевыми товарищами – Фоминовым, Гришко, Дориным и другими – рано утром 22 июня вступили в неравную схватку с врагом.

Александр Сивачёв на караульной вышке. Фото из архива Энемского музея.

Тогда, после команды Сивачёва: «Застава, в ружье», пограничники заняли круговую оборону. Тогда уже немцы обходили заставу с трех сторон. И решительный Сивачёв приказал: «Занимаем выгодную позицию на взгорье и косим гадов из пулемета, но сначала пусть подойдут поближе».

Один за другим погибали боевые товарищи, а сам Сивачёв, тяжело раненный, продолжал вести бой, удерживая ручки «Максима». Он отдавал приказ за приказом, обливаясь кровью и уничтожая озверелого врага. Фашисты планировали уничтожить заставу за 20 минут, но неравный бой длился девятый час. Пограничное село окуталось дымом и едкой пороховой гарью. Тут голос фашистского диктора произнес: «Русиш зольдат. Ви ест окружен. Переходить наша сторона. Будет всем хорошо, свобода… Иначе капут». Но что есть свобода на стороне врага? Это предательство. Неравный бой снова продолжился. Герои запели «Интернационал», чем удивили фашистов. Помирать? Так с музыкой. Они сражались 12 часов и полегли все за родную землю.

В ответ на гибель пограничников был создан партизанский отряд. Они выпускали листовки, подрывали поезда, уничтожали полицаев. Совсем скоро отряду было присвоено имя главного командира заставы. Минуло много лет с тех пор, но все также с честью, долгое время призывники Энема проходили почетную, военную службу на заставе, которую назвали в честь Александра Сивачёва.

Семья Сивачёва у памятника, где была застава. Фото из архива Энемского музея.

Около 20 лет семья не знала, что случилось с Александром. Его близкие надеялись, что он жив и обосновался где-нибудь. Лишь в 1960-е годы в гостях у пограничников побывали его родные и близкие и узнали, что Александр Сивачёв геройски погиб. А в 1965 году он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Память о Сивачёве до сих пор хранится в местах, где он был. Так ему поставлено несколько памятников, названы улицы в его честь. Старшему лейтенанту поставлен памятник в Энеме, где на венке в виде красной звезды написаны важные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».