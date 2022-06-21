Сочи накрыл тропический ливень

Особенно несладко пришлось пешеходам и велосипедистам, которые вмиг промокли под ливнем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр Сочи накрыл сильный ливень. Жители курорта даже назвали его тропическим. Потоки воды обрушились на центр города и вмиг спровоцировали автомобильные заторы. По данным Яндекс.пробки проблемы испытывают и автомобилисты в Адлере. При этом в Дагомысе, Лазаревском районе и в Красной поляне ясная и сухая погода.

О том, на Кубань надвигается непогода, метеорологи предупреждали последние два дня.

- С 21 по 24 июня в Краснодарском крае ожидается ливень с градом, грозой и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20-22 метров в секунду, - рассказали «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Обильные осадки могут стать причиной подъема уровня рек. В Крымском районе приготовились к удару стихии. Глава районной администрации Сергей Лесь предупредил население о надвигающейся угрозе.

- На территории муниципалитета ожидаются подъемы уровня воды в реках. Возможно, что даже будут превышены неблагоприятные отметки, - Сергей Лесь опубликовал данные штормового предупреждения в официальном Telegram-канале.

Также на черноморским побережье от Анапы и до Магри возможны формирования смерчей над Черным морем. Отдыхающих просят соблюдать максимальную осторожность и воздержаться от купаний, пока не наладится погода.