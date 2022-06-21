У предавшей Россию Чулпан Хаматовой сдали нервы

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова продолжает свою войну со всеми, кто осмелился критиковать ее позицию. Недавно актриса опубликовала в соцсетях пост, который снова вызвал шквал негодования со стороны россиян и последующей за ним зачистки соцсетей со стороны самой Хаматовой, рассказывает kp.ru.

- Возможно, кто-то придет в комментарии, чтобы разобрать в очередной раз «личное дело» гражданки Хаматовой. Не трудитесь, эти комментарии просто буду удалять. Дискуссии не будет. Не здесь, - определила свободу слова 46-летняя Чулпан Наилевна.

Причиной для очередного скандала стала премьера в Новом Рижском театре, куда поступила служить сбежавшая из России артистка. Постановка «Пост скриптум» длилась полтора часа и все это время актриса на сцене была одна. Хаматова поочередно перевоплотилась в насильника, священника, ребенка, учительницу и автора. После спектакля зрители покидали зал в полном молчании. Режиссер запретил публике аплодировать актрисе.

Неизвестно, какое удовлетворение приносит Хаматовой ее новая работа, но вот финансовая сторона актрису, скорее всего, огорчает. Привыкшей к гонорарам с пятью и шестью нолями, в Прибалтике жалованье актрисы сильно уступает.

- В Латвии все дорого, а зарплата в театре и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера», - цитирует kp.ru Ивара Калныньш, хорошо знакомого с заработками прибалтийских коллег.

На бывшей родине Чулпан сравнивают с Иудой. Мол, продала отечество за горсть монет. Рижская зарплата Хаматовой не превышает 800 евро, если считать по курсу 60 рублей за евро, то это всего 48 тысяч рублей. К этой сумме можно добавить выплаты за участие в спектаклях. Итого 1200 евро в месяц или 72 000 рублей. В театре "Современник" народная артистка России по самым скромным подсчетам получала около 230 тысяч рублей ежемесячно. К этой сумме нужно прибавить гонорары за выступления на сцене Театра Наций и репетиции, которые оплачиваются по особому графику.

Но самые «жирные» заработки Хаматова получала за киносьемки. Только за один съемочный день ей платили до 500 тысяч рублей.

В Латвии у многодетной матери коттедж в поселке миллионеров. Скорее всего, скоро артистке будет не по карману и не по душе жизнь среди обеспеченных соседей.