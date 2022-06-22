Режим ограничения полетов в аэропортах юга России продлили до 30 июня

Сочинский аэропорт работает в штатном режиме

Режим временного ограничения полетов аэропортов юга продлили. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

- Аэропорты юга останутся закрытыми для полетов до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в ведомстве.

Кроме ограничений в аэропортах Краснодара, Анапы и Геленджика, закрытыми остаются воздушные гавани Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты России работают штатно. В том числе как временный хаб действует воздушная гавань в Сочи. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Также в прежнем режиме функционируют аэропорты в Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.