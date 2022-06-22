Команда Сергея Галицкого возглавила неожиданный рейтинг

Сергей Галицкий на сборах своей команды Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольному клубу «Краснодар» всего 14 лет. За это время он прошел путь от середняка второго дивизиона (ФНЛ 2) до лидера премьер-лиги.

Минувший сезон «быки» завершили на четвертой строчке в чемпионате России. Причем команда Сергея Галицкого заканчивала год без легионеров. Они покинули команду в начале марта.

Сперва укатил главный тренер, затем – игроки. Семь человек заморозили соглашения, еще двое – расторгли. По слухам, «быки» даже думали о снятии с чемпионата. Но передумали, а костяк команды составили игроки и тренер «Краснодара-2».

Александр Сторожук принял черно-зеленых и исполнил мечту Сергея Галицкого. Матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) «Краснодар» заканчивал с 11 выпускниками академии черно-зеленых.

Еще спустя две недели Александр Сторожук избавился от приставки «исполняющий обязанности», а выпускники академии заняли главную раздевалку стадиона. Вместе они взяли четвертое место в чемпионате России.

Неудивительно, что «Краснодар» стал самой волевой командой страны. Об этом заявили аналитики портала Sports.ru. Они изучили статистику российских команд за десять сезонов.

Оказалось, что «Краснодар» набрал 112 волевых очка. Это значит, что «быки» побеждали или расписывали ничьи, уступая по ходу встречи.

Отметим, что по этому показателю черно-зеленые обошли даже действующего чемпиона страны – «Зенит». Он набрал 105 баллов, «Спартак» – 89.