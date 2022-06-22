«Взяли – за три миллиона евро, отпустили – бесплатно». Болельщики раскритиковали менеджеров команды Сергея Галицкого

Владимир Ильин Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» расстался с Владимиром Ильиным. Об уходе нападающего стало известно накануне.

- Команда и игрок договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, – сухо говорилось на официальном сайте «быков».

Владимир Ильин стал вторым игроком, который покинул «Краснодар» летом. Ранее это сделал Даниил Уткин. Он перешел в «Ростов».

По данным СМИ, за него дончане заплатили около трех миллионов евро. В случае с Владимиром Ильиным «быки» не получили ничего. Он ушел свободным агентом.

Болельщики решения руководства не поняли. Они обрушились с критикой на менеджеров «быков».

- Заплатили Ахмату 3 миллиона. На следующий год отпустили бесплатно. Гениально! – писали болельщики в соцсетях.

Отметим, что Владимир Ильин забил 4 мяча в 22 матчах за «Краснодар». Болельщики подсчитали, что каждый гол форварда обходился «быкам» в 40-50 миллионов рублей (в зависимости от курса доллара).

- Изначально считал этот трансфер странным. Но зачем отпускать бесплатно? Ну отдайте в аренду, попросите хотя бы миллион, – сокрушались другие.

Также болельщики предположили, что «Краснодар» избавился от игрока из-за высокой зарплаты. По данным портала «Salarysport», нападающий получал чуть больше трех миллионов рублей в месяц. По этому показателю он не входил даже в топ-15 самых высокооплачиваемых футболистов черно-зеленых.

- Будет символично, если он бесплатно вернется в «Ахмат», – добавляли фанаты.

По данным СМИ, команда из Грозного является основным претендентом на форварда. Она готова предложить игроку контракт на 2 года.