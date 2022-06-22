Владельцы животных жалуются на гибель питомцев после приема некоторых таблеток от клещей. Фото: freepik.com.

В Санкт-Петербурге в среде зоозащитников пошли слухи, что десятки домашних животных – собаки и кошки - скончались после приема препаратов от вшей и клещей «Неотерика протекто», которые производит АО «НПФ «Экопром». Хозяева погибших питомцев не исключают, что их любимцы могли отравиться именно им, и обратились с проблемой в СМИ и региональный Россельхознадзор. 19 апреля ведомство провело проверку препарата, но ее результаты пострадавших горожан не успокоили.

«СУДОРОГИ И ПАРАЛИЧ ЛАПОК»

У пострадавших животных, как сообщают, были судороги и отнимались лапки. На спасение питомцев шли считанные часы. Если хозяева вовремя не везли их к врачу, то все заканчивалось плачевно. В Россельхознадзоре прочли все жалобы и присмотрелись к производителю. Как итог – с рынка отозвали и подозрительные таблетки, и сироп от клещей.

Однако уже 20 мая ведомство рассказало, что производитель ветеринарных препаратов подал заявление о внесении изменений в инструкцию по применению, как их и просили. Но только в части дозировки. Россельхознадзор сейчас изучает документы производителя и решает, давать ли таблеткам и сиропу зеленый свет.

«КОРЕНЬ ЗЛА»

Но часть ветеринаров уже все для себя решили. По их мнению, животных могло сгубить действующее вещество моксидектин, которое как раз входит в состав «Неотерика Протекто». Да, оно эффективно при лечении от паразитарных червей у животных. А вот против клещей, как говорят, его польза не доказана.

- Беда в том, что после приема моксидектина у собак возникает много побочных неврологических эффектов. Есть и летальные случаи. Против иксодовых клещей эффективность препарата не подтверждена, - говорится на сайте Евпаторийского фонда помощи животным.

Как считают эксперты, в таблетках «Протекто» доза моксидектина превышена в 2-3 раза. Кроме того, препарат категорически противопоказан щенкам пород колли, шелти, австралийской овчарке и другим породам с мутацией MDR. А кошкам, как сообщают, возможно, лучше и вовсе забыть про эти таблетки из-за токсического эффекта.

Однако пока что на препарате «Протекто» в описании указано, что его может принимать любой «хвостатый». Это настораживает владельцев животных.

ВРЕДЕН ИЛИ НЕТ?

В докторской диссертации Гульнары Арисовой, научного сотрудника ВНИИП филиала ФГБНУ, сказано, что моксидектин не влияет отрицательно на животных даже при существенно превышении дозировки. Название этого 300-страничного труда – «Разработка препаратов пролонгированного действия на основе моксидектина для лечения паразитозов животных (токсические свойства, эффективность, фармакокинетика)».

Некоторые полагают, что женщина противоречит самой же себе. На странице 135 той же диссертации указано, что у одной из пяти собак, на которых проводились эксперименты, побочные эффекты все-таки были. Рвота, одышка, потеря ориентации и атаксия. То есть, 20 процентов животных могут пострадать от «целебных» таблеток и сиропа?

В итоге ученый делает вывод, что на основе ее исследования можно создать новые препараты против клещей, в основе которых будет лежать тот самый моксидектин. Так и появился на свет «Неотерика Протекто», испытания которого проводили в 2021 году на базе ветклиники «BeautyBurm Максим» в Балашихе. Подпись на тех документах поставила главврач медучреждения Елена Кайнова.

Однако Елена Сергеевна Кайнова с 2017 года не работает в клинике. По ее словам, ее подпись на акте испытаний препарата и печать клиники «BeautyBurm Максим» подделаны. Елена Кайнова была настолько возмущена произошедшим, что обратилась с заявлением в прокуратуру. Эту информацию подтвердила и бывший директор клиники «BeautyBurm Максим» Олеся Колесова.

После того, как о заявлении в прокуратуру стало известно дирекции ВНИИП, с сайта института исчезла диссертация Гульнары Арисовой.

КОНФЕРЕНЦИЯ БЕЗ ОТВЕТОВ

В конце мая в Сочи прошла Черноморская ветеринарная конференция, где выступал Михаил Арисов, глава научного отдела АО «НПФ «Экопром», представлявший интересы компании «Неотерика». Оказалось, что мужчина – супруг ученого Гульнары Арисовой. Ветеринары с нетерпением ждали объяснений от пары по поводу предполагаемых смертельных случаев после применения их таблеток. Тем более, нигде, кроме как в России, их препарат не зарегистрирован в качестве лекарства.

- Смерть животных господин Арисов назвал «вопросом неоднозначным». Он заявил, что количество рекламаций на препараты «Неотерика Протекто» составило 0,3 процента от выпущенного объема препаратов. Удивили слова Михаила Владимировича о том, что только широкое применение на рынке нового препарата с новым составом может выявить все негативные эффекты от его применения. То есть, сколько животных должно еще погибнуть, прежде чем производитель выявит все негативные эффекты? – задаются вопросом в ветеринарной среды.

При этом ветеринары утверждают, что де-юре разработчик подозрительных таблеток – немецкая компания NeotericaGmbH. Но согласно открытым данным, в ней работает лишь один менеджер, а уставной капитал оставляет 1 евро. А руководитель «немцев» Владимир Тарабрин может быть тесно связан с оптовым поставщиком «Неотерики». Но многолетний глава научного отдела АО «НПФ «Экопром» Михаил Арисов не смог на конференции рассказать ни о самой компании NeotericaGmbH, ни о ее исследовательских возможностях.

Вопросы о гибели животных на майской конференции задали и представителям Россельхознадзора. В ведомстве опять попросили подождать экспертизы новых документов от производителя и повторного проведения испытаний.

Между тем, производитель ветеринарных препаратов «Неотерика» АО «НПФ «Экопром» снова готовится вывести свои препараты на рынок. «Экопром» подал в Россельхознадзор заявление о внесении изменений в инструкцию по применению в части пересмотра режима дозирования. Однако любые изменения дозировки требуют повторной регистрации препарата и, следовательно, проведения новых испытаний. Как отреагирует Россельхознадзор, пока неизвестно. Главное, чтобы новые лекарства на основе моксидектина, попав в аптеки, опять не отправили на тот свет несчастных домашних питомцев.