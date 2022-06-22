Был дезориентирован и катался на велосипеде по городу. На Кубани инспектор ПДН нашла 7-летнего мальчика спустя час после пропажи

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Несколько дней назад жительница Усть-Лабинска позвонила в полицию и дрожащим голосом заявила о пропаже сына. Она рассказала, что проснулась утром, а ребенка и след простыл. Женщина обыскала все: его не было ни в доме, ни во дворе, ни на соседних улицах. Тогда полицейские экстренно разъехались по разным районам города, чтобы помочь найти мальчика.

- Мама мальчика уточнила, что ребенок имеет ограниченные возможности здоровья. Он мог уйти куда угодно и просто потеряться. Найти самостоятельно она его не смогла, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На поиски были ориентированы все наружные службы районного отдела полиции. Наряды прочесали километры: осматривали улицы, дворы, детские площадки, торговые точки. Мальчика нашла инспектор отдела по делам несовершеннолетних Алена Филиппова. Она увидела, как ребенок просто катается на велосипеде в полутора километрах от места проживания. Малыш был дезориентирован.

- Потерявшийся ребенок не мог самостоятельно найти дорогу домой. Его посадили в машину и доставили к маме спустя час после пропажи, - отметили полицейские.

А по пути стражи порядка старались подбадривать малыша.

- Где живешь? Адрес знаешь? – спросил полицейский ребенка.

- Нет, - робко ответил малыш.

- Все будет хорошо, мы тебя сейчас отвезем.

7-летнего мальчика вернули в семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мама поблагодарила полицейских за помощь и оперативность.

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