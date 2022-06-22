На Краснодарский край надвигается мегациклон с ливнями, смерчами и градом

Непогода будет царствовать на всей территории региона Фото: Виктор КЛЮШКИН

Краснодарский край готовится к удару стихии. Кое-где на побережье Черного моря ливни с грозами уже напомнили о себе накануне, 21 июня. Но это далеко не все, что готовит, по данным метеорологов, природа.

- Это будет комплекс метеорологических явлений - ливни, грозы, град, сильные порывы ветра, смерчи, - прогнозируют в краснодарском Гидрометцентре.

Из-за дождей есть угроза подъема уровня воды в реках.

- На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Апшеронский, Белореченский, Мостовской, Лабинский, Курганинский районы), на юго-западных притоках Кубани (Абинский, Крымский, Северский районы, МО Горячий Ключ) и реках Черноморского побережья (МО Анапа, МО Новороссийск, МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщают специалисты.

Над Краснодаром нависла черная туча Фото: Галина КОПЫЛОВА

Местом формирований смерчей традиционно считается побережье от Анапы до Магри. Нужно следить за прогнозом и не выходить в море без крайней необходимости.

При этом угроза пожаров тоже сохраняется. Более того, специалисты присвоили ей максимальный - пятый класс опасности. К слову, пожары не грозят пока Краснодару, Анапе и Новороссийску. Экстренные службы в остальных муниципалитетах приведены в полную готовность.

Для Сочи, помимо сильных дождей с градом и ветром, в эти дни прогнозируются сходы селей.

На побережье Азовского моря тоже будет крайне опасно находиться уже в ближайшие часы.

- До конца суток 22 июня, ночью и днем 23 июня по восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1-2 км в сочетании с грозой и градом, сильным западным, юго-западным ветром с 5-18 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, - предупреждают синоптики.

Будьте осторожны. И следите за прогнозом погоды.