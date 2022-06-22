Легенда сборной Армении признался, куда уйдет звезда команды Сергея Галицкого

Эдуард Сперцян Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Эдуард Сперцян – самый обсуждаемый игрок футбольного клуба «Краснодар». Еще два года назад он зажигал во второй команде «быков» и обивал скамейку главной команды. Он практически не выходил на замену, но был частым гостем на лавке запасных.

Впервые об Эдуарде заговорили в 2020-м. Тогда Сперцян впервые сыграл за главную команду. Он вышел на поле в конце матча с «Химками» (7:2) в чемпионате России. Но не стал игроком основного состава. За сезон у него набежало всего 142 минуты.

Спустя год ситуация изменилась. После прихода Виктора Ганчаренко уроженец Ставрополя стал игроком основного состава. Сергей Галицкий отмечал, что Эдуард прошел все ступени академии «быков»: от юношеских команд (с десяти лет) до основы.

Именно Эдуард Сперцян стал лидером «быков» после ухода легионеров. Он возглавил список снайперов черно-зеленых и заряжал команду в раздевалке.

«Краснодар» даже получил предложение от французской «Ниццы». Она собиралась выкупить игрока, но получила отказ. Об этом сообщали инсайдеры.

Сейчас Эдуард Сперцян находится в отпуске. Он получил дополнительные выходные из-за участия в Лиге наций. В составе сборной Армении игрок отбегал групповой этап.

У европейских таблоидов была другая версия. Они заявили, что Эдуард Сперцян ждал предложения от команд из топ-лиг. Его ждали немецкий «Хоффенхайм» и «Байер». Позже первые опровергли интерес к игроку, вторые – нет.

Эту информацию подтвердил легенда сборной Армении – Роман Березовский. Он раскрыл детали личного диалога со Сперцяном.

- У него есть варианты из Франции, но каждый день появляются новые, например, Бундеслига, – заявил мужчина в интервью Metaratings.

Напомним, что соглашение Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» действует до 30 июня 2024 года. По данным портала Трансфермаркт, стоимость футболиста составляет три миллиона евро. То есть за год она увеличилась сразу в три раза.