Посетители выбежали в панике. В Апшеронском районе Кубани в пиццерии застрелили 28-летнего парня

Возбуждено уголовное дело

В Апшеронске в кафе застрелили 28-летнего парня. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По рассказам очевидцев, трагедия произошла 22 июня ближе к 15:00 на глазах сотрудников одной из городских пиццерий. После выстрелов паникующие посетители спешно выбежали из помещения.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что, предварительно, 54-летний мужчина пришел в одно из городских кафе с обрезом ружья. В заведении находился 28-летний парень. Зашедший мужчина два раза выстрелил в него, отчего тот позже скончался. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Сейчас подозреваемый задержан.

- В настоящее время на месте происшествия работает следователь территориального следственного отдела. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.