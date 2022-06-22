Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Присяжные приговорили к 34 годам двоих убийц мужчины на Кубани. Об этом сообщают в пресс-службе Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Это преступление случилось в станице Раздольной Кореновского района края. Двое мужчин в алкогольном опьянении решили украсть ковер. Для чего он им понадобился, неизвестно. Но, чтобы осуществить задуманное, мужчины залезли в гараж к местному жителю. Половик находился на потолочной балке.

- Для того, чтобы достать ковер, один из подсудимых залез на деревянный стеллаж. Но потерял равновесие и упал на крышу экскаватора, который стоял внутри помещения, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Шум, который доносился из гаража, услышал хозяин. Подсудимые заметили, как в доме включился свет. Они сразу же попытались скрыться, но их застал владелец. Тогда один из мужчин начал бить его поленом по голове. Пострадавший получил более пяти ударов и попытался убежать от разбойников. Но подсудимые догнали его, повалили на землю и продолжили избивать.

В какой-то момент один из убийц достал кухонный нож и нанес несколько ударов хозяину ковра. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, преступники перенесли его тело ближе к калитке и скрылись. Позже хозяина дома, который не дышал, обнаружили соседи и вызвали полицию.

Следственный комитет начал проводить расследование. Уголовное дело рассматривалось Краснодарским краевым судом с участием присяжных. Заседатели признали вину подсудимых. При этом присяжные заявили, что убийцы не заслуживают снисхождения.

- Краснодарский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных огласил приговор. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями “Убийство”, “Кража” и “Приготовление к преступлению и покушение на преступление”, - сообщили в пресс-службе Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Стоит отметить, что суд смягчил наказание одному из подсудимых. Мужчина добровольно сообщил о совершенных им преступлениях, когда правоохранителям еще не было о них известно. Суд признал совершенные преступления, как последствия алкогольного опьянения и рецидив. Мужчины ранее были судимы.

В итоге суд назначил каждому по 17 лет тюрьмы. Правда, приговор в законную силу не вступил, а значит они еще могут его оспорить.