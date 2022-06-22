Два смерча вышли на берег в Сочи

В Сочи смерч разрушил прибрежное кафе. Фото: скриншот.

Искореженный металл несущих конструкций, разломанная мебель, крыши нет – после удара стихии кафе «Нептун» выглядит шокирующее. Вечером 22 июня прогуливающихся по курортной набережной в Лазаревском испугал смерч, который образовался над морем. Огромный столб недолго кружил над морской гладью. Быстро набрав мощи, он двинулся в сторону берега.

- Он на берег вышел! На берег! Вот это да, сейчас от кафе ничего не останется! Убегайте все, кто там рядом – крики очевидцев заглушал ветер.

В небо взмыли останки «Нептуна». В воронке закружило и строительный мусор и лежаки с пляжа. Хорошо, что внутри пляжного ресторана никого не было и обошлось без пострадавших.

Отбежав на безопасное, как им казалось, расстояние, зеваки стали снимать происходящее на мобильные телефоны. Хотя спасатели в таких случаях рекомендуют покинуть опасное место и укрыться в подвальном помещении.

Впрочем, основательно потрепав популярное у отдыхающих в Сочи заведение общепита и еще несколько пляжных построек, стихия словно насытилась и ослабила хватку. Смерч вернулся в море и там окончательно стих.

Практически в это же время совсем недалеко от кафе "Нептун" бушевало еще одно торнадо. К счастью, оно сильно уступало в силе собрату и следов после себя не оставило.

О риске формирования смерчей спасатели еще накануне предупреждали жителей черноморских курортов. Согласно штормовому предупреждению, опасность повторения этого явления сохранится еще в течение нескольких дней.

- Опасность формирования смерчей над Черным морем сохраняется до 25 июня. В зоне риска участок от Анапы до Магри, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Не стоит терять бдительности и проживающим рядом с рекой Кубанью и ее притоками. Там ожидаются сильные осадки и подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.