Поклонники рыдают над предсмертным фото Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс с супругой Валерией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О личности Пьера Нарцисса можно говорить разное. Он не раз становился объектом светской хроники, попадал в криминальные сводки из-за проблем в семье. Но и поклонники, и хулители звезды сходятся в одном - певец прожил яркую, но, к сожалению, короткую жизнь. Фанаты «Шоколадного зайца» скорбят об его уходе и не понимают, почему харизматичный и добродушный певец никого не оставлял без внимания и улыбки, но при этом совершенно не заботился о себе, вспоминает kp.ru.

Все, кто видел Пьера Нарцисса незадолго до смерти, отмечали его нездоровый вид, рассказывает kp.ru. Ведущий активный образ жизни и увлекающийся футболом поп-исполнитель сильно набрал вес. Из-за отказывающих почек певец постоянно отекал. Его вес в последнее время составлял около ста килограмм. Но помимо почечной недостаточности звезду терзали еще несколько тяжелых диагнозов, в том числе и подагра – страшное метаболическое заболевание, поражающие суставы и внутренние органы человека.

Певец умалчивал о своих проблемах. Даже когда стало совсем худо и пришлось лечь в больницу, он рассказывал знакомым, что госпитализировался всего лишь для курса капельниц витаминами. Но при этом внешний вид выпускника «Фабрики звезд» рвал сердца всех поклонников – его мучили приступы астмы, которые он купировал ингаляциями, и одышка.

Врачи приняли решение провести гемодиализ, чтобы снять нагрузку с больных почек. Однако уже в больнице состояние певца резко ухудшилось и медикам пришлось ввести его в кому. К сожалению, манипуляции врачей оказались тщетны. Певец скончался не приходя в сознание. Пьеру Нарциссу было всего 45 лет.