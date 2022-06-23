Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 23 июня 2022 года

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На Кубани двоим мужчинам дали условный срок за стрельбу из пистолета около парка. Им также назначили испытательный срок.

Им присудили 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Все произошло в мае 2021 года в Кореновском районе. Двое мужчин вечером отдыхали в местном парке. В какой-то момент между ними и незнакомыми прохожими завязался конфликт, который дошел до стрельбы из травматического пистолета. Ее начали подсудимые.

- Суд учел смягчающие обстоятельства - явку с повинной и раскаяние - и пришел к выводу, что исправление подсудимых возможно в условиях без изоляции от общества. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев условно и испытательного срока на 3 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

В Ейске 29-летний мужчина угрожал пистолетом продавцу магазина. Его удалось задержать росгвардейцам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, покупатель пришел в магазин по улице Карла Либкнехта ближе к 02:00. Подойдя к кассе, он достал предмет, похожий на пистолет, начал угрожать им продавцу и требовать 13 тысяч рублей.

Довести дело до конца он не смог – когда в магазин зашли покупатели, мужчина спешно ушел. При этом он прихватил три пачки сигарет.

Прибывшие росгвардейцы не застали его. Задержать мужчину удалось при поисках по приметам, которые назвала продавец.

В Краснодаре убирают незаконную свалку в районе «желтого озера». Мусор вывозит собственник участка.

- Специалисты Калининской администрации и полиция ежедневно объезжают территории. Параллельно прорабатывается вопрос о наделении администраций внутригородских и сельских округов полномочиями муниципального земельного контроля, что поможет оперативно привлекать нарушителей к ответственности, в том числе уголовной, - добавили в пресс-службе мэрии.

Убрать свалку в районе поселков Индустриального и Победителя самостоятельно муниципалитет не может – участок находится в частной собственности. С его владельцем уже провели разъяснительную работу и обязали вывезти мусор.