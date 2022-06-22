Момент расстрела 28-летнего парня в кафе Апшеронска попал на видео

Пиццерия в Апшеронске, где произошло убийство.

Тихий и провинциальный Апшеронск 22 июня взорвала новость – в кафе на улице Кооперативной произошла перестрелка. Вооруженный обрезом 54-летний местный житель посреди белого дня заявился в популярную городскую пиццерию и в упор расстрелял 28-летнего посетителя. Мужчина скончался на месте еще до приезда врачей скорой помощи.

- В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Сейчас его допрашивают следователи. В ближайшее время следствие намерено просить суд поместить мужчину под стражу, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Видео с камер наблюдения кафе изъято и приобщено к делу следователями. Поражает то, с каким хладнокровием убийца расправился со своей жертвой. Мужчина решительно вошел в заведение, он явно знал, что застанет здесь оппонента. Его не смутили даже дети, которые за соседним столиком беззаботно уплетали ломтики пиццы. Достал спрятанный под курткой обрез и произвел несколько выстрелов в сидящего у окна парня.

Услышав выстрелы, гости кафе бросились врассыпную, а сотрудники повели себя как настоящие герои. Одна из официанток попыталась сбить вооруженного мужчину стулом. Когда стрелок отвлекся на девушку, на него набросился посетитель общепита и смог скрутить. Прибывшим на место сотрудникам полиции подозреваемого в убийстве передали разоруженным и связанным.

Следователи возбудили уголовное дело и уже через несколько часов заявили о предварительных мотивах 54-летнего апшеронца, решившегося на убийство. Оказалось, что мужчины ранее были знакомы, но с недавних пор находились в конфликте.

- Между сыном подозреваемого и 28-летним мужчиной был старый конфликт. 22 июня подозреваемый прибыл в кафе на улице Кооперативной. Он заранее знал, что застанет там оппонента. Обвиняемый достал обрез ружья и дважды выстрелил в жертву, - сообщили в СК СУ РФ по Краснодарскому краю.

Жителям провинциального городка и сыщиков не нужно, чтобы докопаться до истины. По городу поползи слухи, что пожилой мужчина пошел на убийство из-за мести. Мол, 28-летний приятель его сына причастен к трагедии, которая случилась в семье накануне. Из-за него сгорел новый, только что достроенный и даже еще не обжитой дом.

- Говорят, что убитый парень поджег этот дом. Мы живем по соседству и видели этот пожар. Что там у них случилось - неизвестно, но ничто не дает права лишать жизни человека. Теперь ни дома, ни человека, - рассказала Евгения, живущая по соседству с одной из семей.

Эта вендетта обрастает все новыми подробностями. Якобы, дом стал расплатой за невыплаченный долг. Мужчины дружили семьями, выручали друг друга и материально, и советом, но именно из-за денег между ними и пробежала черная кошка. Впрочем, так ли это, установит следствие.