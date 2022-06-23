На Кубани подозреваемые в нападении на таксиста при задержании избили полицейских

Полицейские приняли заявление от избитого таксиста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приятели из Архипо-Осиповки 19 июня загуляли и по домам собрались, лишь когда на дворе уже стояла темная ночь. На улице друзья остановили такси, за рулем которого сидел 51-летний местный житель. Мужчины договорились о стоимости, ударили по рукам и сели в авто. Однако, когда таксист доставил клиентов в пункт назначения, оказалось, что оплачивать его услуги никто не собирается.

Таксиста такое положение дел не устроило. Он попытался настоять на своем, однако это лишь разозлило пассажиров, которые пустили в ход кулаки.

- Мужчина зарабатывает на хлеб нелегальным извозом на собственном автомобиле. Он обратился в полицию с жалобой на клиентов, которые не оплатили предоставленные услуги такси и избили его. Полицейские приняли заявление и приступили к поиску подозреваемых, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Приятелей-халявщиков нашли практически сразу же. Они снимали одну квартиру и, помимо тяги к бесплатным поездкам на такси, их объединяли еще и одинаковые пункты в биографии – непогашенные судимости за незаконное проникновение в чужие жилища. Увидев на пороге двух полицейских, мужчины снова выбрали тактику нападения.

- При задержании граждане оказали неповиновение стражам порядка. Полицейским пришлось применить к ним физическую силу, а затем продемонстрировать табельное огнестрельное оружие. Сдались подозреваемые лишь после предупреждения о применении пистолета, - выяснил детали корреспондент «КП» - Кубань».

На курорт мужчины приехали подзаработать. Они устроились в одно из кафе Архипо-Осиповки разнорабочими, но честным трудом долго зарабатывать на жизнь не смогли. Помимо причинения легкого вреда таксисту, им еще предстоит ответить за неповиновение полицейским.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Кубань», сотрудники полиции также получили травмы во время задержания буйных друзей. Оба сотрудника полиции были вынуждены обратиться к врачам с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой.