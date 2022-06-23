Прямое авиасообщение свяжет Сочи с Владивостоком и Хабаровском с 17 июля

С 17 июля открываются прямые рейсы из Хабаровска в Сочи, с 18 - из Владивостока в Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания iFly Airlines запускает прямые рейсы по маршрутам Владивосток - Сочи- Владивосток и Хабаровск - Сочи - Хабаровск. Полеты начнут осуществляться с 17 июля (Хабаровск) и с 18 июля (Владивосток). Стоит отметить, что ранее туристы летели в Сочи из этих двух городов с пересадками.

- С 17 июля открываются прямые рейсы из Хабаровска в Сочи, с 18-го - из Владивостока в Сочи. Это направление уникально тем, что авиакомпания iFly Airlines на регулярной основе будет совершать дальнемагистральные рейсы продолжительностью более 8,5 часа, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330-300. В авиалайнер вмещается 378 пассажиров. Также авиакомпания во время полета предложит двухразовое питание.

“КП” - Кубань” узнала расписание полетов.

Сочи - Хабаровск:

- по вторникам вылет из Сочи в 19:00, прилет в Хабаровск в 10:30 утра в среду;

- по воскресеньям – в 10:30, прилет в Хабаровск в 01:45 в понедельник;

- время в пути составит 8 ч. 30 мин.

Хабаровск - Сочи:

- вылет из Хабаровска по понедельникам в 6:40, прилет в Сочи в 8:50;

- по средам – в 16:50, прилет в Сочи в 18:50;

- время в пути составит 9 ч. 10 мин.

Сочи - Владивосток:

- по понедельникам вылет из Сочи в 10:30, прилет во Владивосток в 02:05 во вторник;

- по средам в 20:30, прилет во Владивосток в 12:35 в четверг;

- время в пути составит 8 ч. 35 мин.

Владивосток – Сочи:

- вылет из Владивостока по вторникам в 15:00, прилет в Сочи в 17:15;

- по четвергам – в 15:20, прилет в Сочи в 17:35;

- время в пути составит 9 ч. 15 мин.

Ранее сообщалось, что между Сочи и Минеральными Водами появится прямое авиасообщение. Полеты стартуют со 2 июля.