За сутки в центре Сочи выпало 25 мм осадков, в Кичмае – 36 мм

Последствия разгула стихии продолжают устранять

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В мэрии рассказали, какое количество осадков обрушилось на город накануне.

- За прошедшие 12 часов в центральной части города выпало 25 мм осадков, в Лазаревском и Хосте - до 14 мм. В Красной Поляне - 13 мм. Больше всего осадков выпало в Кичмае - 36 мм (это почти половина среднемесячной нормы осадков). Угрозы повышения уровня воды в реках и водоемах до неблагоприятных отметок - нет. Подтоплений не зафиксировано, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Местные жители сообщали в соцсетях, что в Мацесте прошел град. Все городские и оперативные службы переведены на усиленный режим работы. В настоящее время последствия устраняются.

Ночью ливень и шквалистый ветер повалил на курорте три больших дерева: на Новороссийском и Батумском шоссе, а также в селе Алексеевское. Их уже распилили и быстро убрали.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на берег в Лазаревском районе Сочи вышли два смерча, один из них сразу растворился в воздухе, другой разворотил кафе.

Дожди в Сочи прогнозируют до 24 июня. Местами возможен град. Порывы ветра могут достигать 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. А на участке Магри – Веселое могут снова сформироваться смерчи.

- Спасатели рекомендуют не выходить на улицу в непогоду, - добавили в мэрии.