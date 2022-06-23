Юрий Шатунов продал свою квартиру в Сочи незадолго до смерти

Юрий Шатунов на балконе своей квартиры показывает вид, который открывается из окна.

В одной из столичных больниц оборвалась жизнь российского певца, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Ему было 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Исполнителю хитов стало плохо, после чего он вызвал скорую. По пути в больницу у артиста остановилось сердце, реанимировать его не смогли.

Поклонники певца считают, что ему нужно было больше отдыхать. Кумир, по их словам, слишком изматывал себя гастролями. Стоит сказать, что Юрий Шатунов часто бывал в Сочи. На курорте у него даже была своя квартира. Ее певец получил от продюсера группы Андрея Разина в 2016 году - еще в то время, когда отношения между ними не испортились из-за конфликта на почве прав на группу.

Фото гостиной. Фото Станислава Павлова/"Кубанские новости".

Стоит сказать, что от апартаментов Юрий Шатунов был в восторге. Хотя по меркам российской эстрады они были довольно скромными. Площадь квартиры - 60 метров. Но интерьер ее шикарный: итальянская мебель с позолотой, антикварный шкаф с японскими статуэтками, дорогущая хрустальная люстра. Такую и вытирать страшно. Очень нравился певцу шикарный вид на Сочи, который открывался с балкона, - море, Зимний театр и другие достопримечательности курорта.

Фото спальни. Фото Станислава Павлова/"Кубанские новости".

Изначально эту квартиру певец рассматривал как жилье для семьи на период гастролей в России. Когда же Шатунов возвращался в Германию, то апартаменты сдавали в аренду. Правда, как удалось узнать kp.ru, недвижимость в Сочи солист группы «Ласковый май» продал незадолго до смерти.

- В квартире Юрия Шатунова сейчас живет другая семья, певец продал недвижимость, - рассказал kp.ru администратор дома.

Стоимость сделки, а также время, когда именно она произошла, не разглашаются. Но, по словам соседей, новые хозяева перебрались сюда еще во время пандемии.