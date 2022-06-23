Тут раньше гремели вечеринки. Поклонники несут игрушки и цветы к дому Юры Шатунова в Сочи

У дома певца в Сочи - игрушки и цветы Фото: Олег УМАРОВ

Звезды «Ласкового мая» Юры Шатунова не стало. Он умер на 49-м году жизни, по дороге в больницу. Певцу стало плохо на даче во время ужина. Друзья артиста отвезли его в ближайшую поликлинику, откуда потом вызвали скорую в Домодедово, где Шатунов скончался от обширного инфаркта.

Скорбят по любимому артисту поклонники по всей стране. В Сочи к его дому в поселке Барановка фанаты начали нести игрушки и цветы. Правда, сюда артист приезжал редко, соседи его практически не видели.

Дом Шатунова в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

- Да вы что? Как наш сосед умер? – причитает бабушка в белой косынке. Она живет рядом с неприметным домом артиста, который даже и особняком язык не поворачивается назвать. – Я всегда гордилась тем, что живу рядом с Юрой Шатуновым. Он же такой молодой был, жить да жить. Какая печальная новость.

Дом Шатунова в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Хотя, знаете, за последние два года даже ни разу не видели его у наших краях. В двухтысячных он часто сюда приезжал, местные с ним даже фотографировались. А потом стал все реже и реже у нас появляться. Может, и приезжал, но тихо. Видите, вон у него ворота в дом сразу в гараж ведут. Можно заехать на машине с тонированными окнами и никто тебя не видит.

Дом Юры Шатунова в Сочи. Здесь у ворот уже появились первые траурные цветы Фото: Олег УМАРОВ

Дом Юры Шатунова в Сочи совсем не похож на особняк звезды. Старенький, неказистый, хотя и в два этажа. Зато виды из окна открываются потрясающие – на город, а в ясную погоду и море видно. Рядом с воротами уже кто-то оставил розового плюшевого мишку и искусственные цветы. Рядом – записка: « Юра Шатунов, как жаль... Покойся с миром».

Дом Юры Шатунова в Сочи. Здесь у ворот уже появились первые траурные цветы Фото: Олег УМАРОВ

- В Сочи многие знают, где дом Шатунова, сейчас наверняка потянутся сюда поклонники, - говорит другой сосед артиста по сочинской недвижимости.

Рядом с неприметным домом Юры Шатунова - огромный двухэтажный особняк. Жилье певца теряется на его фоне, и находится в тупике поселковой дороги.

Рядом с неприметным домом певца - огромный особняк Фото: Олег УМАРОВ

- Юра сам же из детского дома, да и простой, вроде, мужик был, не гнался за дороговизной, вот и не нужны ему были шикарные хоромы, - обсуждают недвижимость певца строители. Они возводят дом в паре метрах от жилья Шатунова. – Мы тут уже почти год работает, ни разу не видели, чтобы к этому дому кто-то подъезжал. Ворота постоянно закрыты.

- Зато в былые времена тут гремели вечеринки, - подходит к нам пожилой мужчина в синих джинсах. – Еще в начале 2000-ых сюда много машин приезжало, у дома там где-то еще бассейн есть, но отсюда, с дороги, его не видно. Вот там и были вечеринки. Но вели гости себя тихо, соседи не жаловались.