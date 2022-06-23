Умирающий Шатунов ловил ртом воздух в надежде на спасение

Юрий Шатунов умер на пороге в больницу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новость о смерти кумира 90-х Юрия Шатунова многие до сих пор воспринимать не всерьез. Еще недавно он колесил по стране с концертами. Многие надеялись встретиться с ним во время очередных гастролей летом. Но этого не случилось. 48-летнего певца не стало в одной из столичных больниц. Артисту стало плохо во время ужина с друзьями, когда абсолютно ничего не предвещало беды. Вот только быстро попасть в больницу и получить помощь он не смог.

Как сообщает kp.ru, Юрий Шатунов умирал в течение часа. Момент, когда артист схватился за сердце и стал жадно глотать воздух, произошел поздним вечером 22 июня. На часах было около 23:00. Друзья, которые находились в этот момент рядом, тут же набрали номер скорой. Вот только машину за певцом не отправили. Медики, услышав адрес (певец находился на даче за городом), посоветовали довести Шатунова самостоятельно - якобы так будет быстрее.

Близкие исполнителя хитов сумели погрузить его в машину, а затем отвезли в Растуновскую городскую больницу на Мирной улице. Певец на тот момент был еще в сознании. Превозмогая боль, он смог рассказать о своем состоянии врачам, которые приступили к осмотру. В момент оказания первой помощи Шатунову резко стало плохо, он поник. Когда же состояние певца ухудшалось на глазах, было принято решение доставить его в другую клинику - Домодедовскую ЦРБ, но не успели. Сердце певца остановилось ровно в тот момент, когда его завезли в приемное отделение. Реанимационные действия уже не помогли - врачи констатировали смерть.

Как позже стало известно, причиной смерти Юрия Шатунова стал трансмуральный инфаркт миокарда. Это наиболее тяжелая форма некроза кардиальной мышцы. В этом случае поражаются все слои сердца - шансов спасти пациента крайне мало.