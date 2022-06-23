Сергею Галицкому собираются присудить премию за развитие футбола в России

Сергей Галицкий

Сергей Галицкий во второй раз удостоится награды за вклад в развитие отечественного футбола. Такое решение уже принято техническим комитетом РФС.

- Оно будет утверждено 23 июня исполкомом футбольного союза, - сообщили в РФС.

Напомним, ранее по итогам 2017-2018 годов краснодарскому бизнесмену, владельцу и основателю ФК "Краснодар" уже вручали награду.

Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. Уже через три года команда дебютировала в российской премьер-лиге.

В 2016 году бизнесмен построил стадион на 34 тысячи зрительских мест и еще через год - парк площадью 23 га, который сейчас является самым красивым местом Краснодара.

Созданная Галицким Академия ФК «Краснодар», по оценкам специалистов, является одной из лучших в мире по условиям для юных футболистов. В 2020 году клуб впервые выступил в Лиге чемпионов. Лучший результат команды – трижды бронзовый призер чемпионата России. Помимо прочего, за пять лет бизнесмен возвел в родном городе сразу два стадиона и огромный парк. Недавно Сергей Галицкий взялся еще за реставрацию кинотеатра «Аврора». Уже скоро легендарное здание обретет новый облик.